Inaugurazione mostra “800 anni di San Francesco d’Assisi” il 23 al Meduna

PORDENONE – Verrà inaugurata mercoledì 23 settembre alle ore 17.00 presso il Centro Commerciale “Meduna” di Pordenone l’esposizione dal titolo “800 anni di San Francesco d’Assisi”, promossa da Associazione Eventi nell’ambito dell’VIII Centenario francescano e del progetto “Pordenone San Francesco 800” e organizzata in collaborazione con Sacro Convento di Assisi, Comune di Pordenone, Unità Pastorale Pordenone Centro e Centro Francescano Maria della Passione di Milano. La mostra sarà visibile nella galleria al primo piano del Centro Commerciale fino all’11 ottobre prossimo. All’inaugurazione interverrà padre Roberto Benvenuto del convento dei frati di Madonna di Rosa di San Vito al Tagliamento che illustrerà l’iniziativa.

La mostra fotografico-documentale, articolata in 32 pannelli, propone un percorso in tre sezioni. La prima è dedicata alla Regola Bollata, documento fondamentale per comprendere l’esperienza di Francesco e la nascita dell’Ordine dei Frati Minori. La seconda esplora la presenza francescana nella Destra Tagliamento, attraverso conventi, chiese, luoghi di culto e testimonianze che documentano la diffusione e il radicamento del francescanesimo nel territorio della Diocesi di Concordia-Pordenone. La terza sezione affronta il tema del ritrovamento del corpo di San Francesco, ricostruendo la vicenda della sua sepoltura, della perdita della memoria dell’esatta collocazione della tomba e della successiva riscoperta delle spoglie nella Basilica di Assisi. Il filo conduttore del progetto espositivo è l’VIII Centenario del Transito di San Francesco, che nel 1226 conclude la vicenda terrena del Santo Patrono d’Italia e apre, al tempo stesso, la storia della sua memoria e della sua eredità.

Parte del progetto espositivo anche una raccolta benefica resa possibile grazie alla collaborazione con il Centro Francescano Maria della Passione di Milano, realtà impegnata nella promozione della cultura francescana e nella realizzazione di iniziative sociali ispirate ai valori di fraternità, solidarietà, accoglienza e attenzione alle persone più fragili. Al motto “Porta la tua bontà in tavola, dona un pezzo di pane al Centro Francescano”, per tutta la durata della mostra al Centro Commerciale Meduna si terrà una raccolta fondi. Nei fine settimana dal 24 settembre all’11 ottobre, dalle 9 alle 20, grazie alla collaborazione del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana di Pordenone, dell’Associazione Nazionale Alpini di Pordenone e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione “Fratelli De Carli” di Pordenone sarà possibile donare.

Durante la permanenza della mostra al Centro Commerciale Meduna saranno inoltre proposte visite guidate pensate per accompagnare il pubblico alla scoperta della figura di Francesco, della storia dell’Ordine e della presenza francescana nel territorio. Le visite sono in programma sabato 26 settembre, sabato 3 ottobre, martedì 6 ottobre e sabato 10 ottobre alle ore 17. In particolare, martedì 6 ottobre ospite padre Enzo Fortunato, OFM Conv., figura di riferimento nella divulgazione del messaggio francescano e nella promozione delle celebrazioni dell’VIII Centenario.

Il percorso espositivo sarà ospitato poi nella parrocchia di San Francesco a Pordenone, dal 16 al 31 ottobre; quindi la chiesa del Beato Odorico, dall’1 all’8 novembre; infine la parrocchia di San Martino Vescovo a Tiezzo di Azzano Decimo, dall’11 al 29 novembre.

Il progetto “800 anni di San Francesco d’Assisi” è promosso a Associazione Eventi e Sacro Convento di Assisi, con il patrocinio del Comune di Pordenone, Verso Pordenone Capitale della Cultura 2027, Città di Portogruaro, Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane, Unità Pastorale Pordenone Centro, Parrocchia di San Francesco di Pordenone, Parrocchia del Beato Odorico Pordenone e della Parrocchia di San Martino Vescovo di Tiezzo di Azzano Decimo. L’iniziativa è resa possibile con il sostegno della Presidenza del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, BCC Pordenonese Monsile, Lorenzon, DAP, Caffé Municipio, San Marco Catering, I Sapori del Grano, Molino Pordenone, Ferronato e Costruzioni Rosulen.