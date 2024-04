Inaugurazione nuovo Centro per famiglie “Famiglie in corso”

PORDENONE – ​Il Comune di Pordenone, in occasione della 7° Giornata dell’Affido, ha voluto inaugurare il nuovo Centro per le famiglie negli spazi dell’ex Provincia in Corso Garibaldi a Pordenone. Tale luogo, denominato “Famiglie in corso”, rappresenta un ulteriore tassello nella costellazione dei servizi per la famiglia e diventa parte integrante del progetto Prospettiva Famiglia, in rete con i progetti famiglia dell’Ambito.

Il Centro – sostenuto da finanziamento nazionali (fondo Nazionale politiche per la famiglia) – è diretto a rafforzare l’informazione su servizi e interventi, l’attivazione di laboratori tra le famiglie, gestire spazi per la cura dei bambini, predisporre anche spazi per incontri e temi in autogestione con le famiglie.

Esso intende offrire servizi a sostegno di una genitorialità positiva, accompagnando le famiglie nel loro ruolo educativo. Lo spazio individuato ha un’area polivalente per attività di gruppo, per laboratori, servizi di consulenze psicopedagogiche, aree informative e di gioco per i più piccoli. Una formula che conferma la capacità di evoluzione e di innovazione dei Servizi Sociali, per dare risposte con gli strumenti più adeguati ai nuovi bisogni emergenti dalla strutturazione sociale.

​Il taglio del nastro si è tenuto proprio nella Giornata dell’Affido, che rappresenta un momento di condivisione e ringraziamento per la disponibilità e la generosità delle famiglie affidatarie.

Tale appuntamento, ormai consolidatosi negli anni, sostiene e accresce la cultura dell’affido e della solidarietà fra le famiglie nell’interesse del minore, affinché quest’ultimo abbia una crescita serena e sostenuta, ribadendo la centralità della famiglia all’interno delle politiche sociali dell’Amministrazione comunale di Pordenone e dell’Ambito.

​Il Servizio Sociale dell’Ambito Noncello investe da oltre vent’anni tempo e risorse in tale campo. Il consolidamento dell’équipe affidi dell’Ambito, composta da due assistenti sociali e uno psicologo, ne è una conferma.

Nel 2023 gli affidi seguiti dai Servizi sociali dell’Ambito sono stati una trentina, la metà dei quali di natura intrafamiliare (presso zii e nonni) mentre i rimanenti presso famiglie individuate dai servizi sociali. A questi si aggiungono gli affidi di minori stranieri non accompagnati che nel 2023 sono stati 12 (10 di pronta accoglienza e 2 di lungo periodo).

​

L’affido è aperto a tutti: single e coppie. Non è necessario essere sposati e non ci sono limiti di età stabiliti per legge. Per diventare famiglie affidatarie è necessario fare un apposito percorso. Chi volesse aprirsi a questa esperienza può contattare i Servizi sociali: 0434 392711 o scrivere a [email protected] .