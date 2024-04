Iniziative Centri Giovani e HUB 381

PORDENONE – L’HUB 381 è un luogo sicuro di incontro e scoperta in cui ragazzi e ragazze dai 14 anni in su hanno la possibilità di stare insieme liberamente, condividendo il loro tempo libero o studiando.

In questo Centro Giovani situato in viale Dante, nel cuore di Pordenone, vengono anche organizzati numerosi laboratori creativi artistico-culturali, completamente gratuiti, nei quali i ragazzi possono apprendere nuove tecniche artistiche, confrontarsi con se stessi e con i propri coetanei.

​

La Cooperativa Fai, che gestisce il Centro in collaborazione con le Politiche giovanili del Comune di Pordenone, ha organizzato una serie di appuntamenti per il mese di aprile 2024.

​Mercoledì 3, 10 e 24 aprile dalle ore 15.00 si terrà “Obiettivi sulla città”, tre laboratori di fotografia di strada a cura del fotografo Maurizio Polese. Sabato 6 aprile alle 15.00 “Chiacchierare senza limiti” è uno spazio aperto per la socializzazione di ragazze e ragazzi.

Dal 13 aprile per tre sabati successivi si svolgeranno i 3 incontri del ciclo “Uscire dal guscio”, guidati da degli esperti in educazione e comunicazione giovanile e organizzati dall’associazione APN su temi di grande attualità quali tempo, normalità e sogni.

​Spiega il vice sindaco e assessore all’istruzione Alberto Parigi: «Il Comune di Pordenone continua ad investire energie, personale e risorse per fare in modo che in giovani ritornino in centro città. Questo nostro impegno si manifesta attraverso un percorso spesso silenzioso, ma che si dimostra capace di dare i suoi frutti. Le iniziative che mettiamo in campo sono tantissime, proprio come gli investimenti che stiamo dedicando all’università, aule realizzazione di aule studio, ad attività organizzate anche col supporto dei Centri Giovani.

Questa rete infatti, nella quale spicca anche l’HUB 381 di viale Dante, costituisce una vera e propria squadra al servizio dei nostri ragazzi, per realizzare concretamente e con lungimiranza una serie di iniziative pensate per loro e assieme a loro».

​A tal proposito affermano alcuni giovani che frequentano l’HUB 381: «In questo spazio trascorriamo il nostro tempo libero, possiamo fare nuove amicizie, condividere momenti di relax e di svago. Ma qui abbiamo anche l’opportunità di imparare e fare nuove esperienze, vivendo insieme non solo questo spazio ma l’intera città».

​Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e aperti a tutti i ragazzi che hanno voglia di stare in compagnia, conoscere nuovi amici, ascoltare gli altri o esprimere le proprie opinioni.

Per info: HUB 381 – tel. e Whatsapp 3278759758 – [email protected] . Aperto mercoledì e sabato dalle 14.00 alle 18.00.