Interporto Pordenone accelera sulla logistica 4.0: nuovi portali digitali per il terminal

PORDENONE – Accessi automatizzati, tracciabilità delle merci in tempo reale e procedure completamente digitali. L’Interporto di Pordenone compie un salto tecnologico con un investimento da oltre un milione di euro che lo proietta tra i terminal più innovativi d’Italia.

L’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone completa la digitalizzazione dei propri flussi logistici con l’installazione dei nuovi portali di accesso all’area interportuale e al Terminal intermodale. L’intervento, del valore di 1,084 milioni di euro, è finanziato da Regione Friuli Venezia Giulia, fondi Pnrr (progetto LogIN) e risorse della società.

Il nuovo sistema introduce tecnologie avanzate per la gestione e il monitoraggio delle merci, in linea con gli standard europei eFTI ed eCMR. Ai varchi sono stati installati portali intelligenti con telecamere Ocr per il riconoscimento automatico di targhe e container, affiancati da chioschi self-service che consentono agli autisti di accedere al terminal senza procedure manuali.

L’intervento comprende anche nuovi software gestionali per automatizzare check-in e check-out dei mezzi e garantire l’interoperabilità con la piattaforma nazionale dedicata ai documenti di trasporto digitali. Tra i benefici attesi figurano tempi di accesso più rapidi, maggiore sicurezza, completa tracciabilità delle merci e riduzione della documentazione cartacea.

Il percorso di innovazione proseguirà nei prossimi mesi con l’installazione di un portale dedicato al traffico ferroviario, dotato di scanner automatici per vagoni e unità intermodali, così da integrare in un unico sistema la gestione dei flussi su gomma e rotaia.

«Questo progetto cambia radicalmente il modo di operare nel nostro terminal – sottolinea l’amministratore delegato Sergio Bolzonello –. Offriamo alle imprese un servizio più veloce, sicuro e pienamente integrato con gli standard europei, rafforzando il ruolo strategico di Pordenone nella rete logistica nazionale».