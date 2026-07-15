Atp Challenger 75 Cordenons, maratona vincente per Bondioli

CORDENONS – Giornata intensa e disturbata dalla pioggia nella 23esima edizione dell’Atp Challenger 75 di Cordenons Serena Wines 1881-Acqua Maniva Tennis Cup Internazionali del Friuli Venezia Giulia. Si sono giocati ben 12 incontri per allineare il main draw di singolare al secondo turno.

La copertina di giornata è tutta per il match tra Federico Bondioli e l’ecuadoregno Alvaro Guillen Meza che ha visto il 21enne di Ravenna imporsi per 6-7 7-6 6-3, al termine di una maratona durata 3 ore e 49 minuti. Un incontro di vera e propria resilienza tennistica disputato sotto la canicola del

campo centrale con un tasso di umidità elevatissimo. Il mancino romagnolo ha avuto il merito di non mollare mai nonostante non abbia capitalizzato un vantaggio di 4-2 e 5-3 nel set decisivo. Di più ha dovuto anche annullare due match point quando si trovava in svantaggio per 5-6 nel corso del dodicesimo gioco e 6-7 nel tie-break decisivo, prima di imporsi sul definitivo 9-7.

Bella impresa di Juan Cruz Martin Manzano (n.457 ATP) che supera con un perentorio 6-4 6-3 il francese Harold Mayot, testa di serie numero 2, mostrando i progressi degli ultimi mesi compiuti alla Motonautica di Pavia sotto la guida di coach Mattia Livraghi. Qui Manzano è però seguito dall’ex pro Riccardo Bonadio che per molti anni è stato protagonista sul campo centrale del Challenger di “casa”. L’incontro è stato interrotto per circa un’ora a causa di un forte temporale che ha costretto gli organizzatori a fermare gli incontri anche sugli altri due campi.

In apertura di programma sul campo 12, vittoria per l’indiano Sumit Nagal, testa di serie numero 3, che senza troppi patemi ha sconfitto 6-2 6-4 il rumeno Cezar Cretu. Niente da fare per Giorgio Tabacco che trova nello spagnolo Max Alcala Gurri un ostacolo insormontabile e cede con un netto 6-0 6-2 senza mai impensierire l’avversario.

Esce all’esordio anche Michele Ribecai sconfitto dal qualificato argentino Gonzalo Villanueva 6-1 6-2. In chiave albiceleste avanza al secondo turno pure Juan Bautista Torres che piega la resistenza di Georgii Kravchenko 7-6 6-3.

Esordio negativo per Lorenzo Giustino numero 4 del seeding, costretto a cedere in 3 set (2-6 6-2 6-1) all’uruguaiano Franco Roncadelli, al termine di un match altalenante nei primi due set che ha visto prevalere la maggiore solidità del sudamericano. Il 34enne di Napoli non è riuscito in questa circostanza a mettere in mostra il gioco che gli aveva permesso nelle ultime settimane di

raggiungere semifinale e finale, rispettivamente nei Challenger 50 di Troyes e Liegi. Nella sfida tra qualificati ha prevalso l’ungherese Matyas Fuele che ha sconfitto in rimonta il macedone Oleg

Prihodko 4-6 6-2 7-5.

L’ingresso per assistere agli incontri sui vari campi sarà GRATUITO fino a GIOVEDÌ 16 Luglio 2026

VENERDÌ 17, SABATO 18 E DOMENICA 19 LUGLIO 2026 l’ingresso per assistere alle fasi finali del

Torneo sul Campo Centrale sarà A PAGAMENTO.

Tariffe:

€ 10,00 intero giornaliero

€ 5,00 ridotto giornaliero per bambini fino ai 10 anni di età

Sarà possibile acquistare il biglietto:

alle ore 19:00 presso l’apposito

desk che troverete all’ingresso del Campo Centrale del Circolo

Tutti gli incontri di singolare e doppio sono trasmessi in streaming ai seguenti link: sul sito ATP

Tennis Tour e tennis.euro-sporting.it/live-streaming-2026-atp-challenger-75-cordenons/.

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE:

Federico Bondioli (ITA) b. Alvaro Guillen Meza (ECU) 6-7 (7) 6-3 7-6 (7)

[WC] Juan Cruz Martin Manzano (ITA) vs [2] Harold Mayot (FRA) 6-4 6-3

Maxim Mrva (CZE) vs Carlo Alberto Caniato (ITA)

[1] [SE] Hugo Dellien (BOL) vs [Alt] Ioannis Xilas (GRE)

[3] Sumit Nagal (IND) vs Cezar Cretu (ROU) 6-2 6-4

[Q] Gonzalo Villanueva (ARG) vs Michele Ribecai (ITA) 6-1 6-2

Franco Roncadelli (URU) vs [4] Lorenzo Giustino (ITA) 2-6 6-2 6-1

[Q] Peter Makk (HUN) vs [8] Thiago Seyboth Wild (BRA)

[5] Max Alcala Gurri (ESP) vs [Q] Giorgio Tabacco (ITA) 6-0 6-2

Juan Bautista Torres (ARG) b. [Q] Georgii Kravchenko (UKR) 7-6 6-3

[Q] Matyas Fuele (HUN) vs [Q] Oleg Prihodko (MKD) 4-6 6-2 7-5