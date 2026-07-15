Polcenigo, la sorgente del Gorgazzo si svela come mai prima d’ora

POLCENIGO – Le riprese subacquee in 2D e 360° trasformano il “Bus” in un’esperienza immersiva tra ricerca scientifica e divulgazione.

C’è un patrimonio geologico che, per la sua straordinaria bellezza e complessità, può essere conosciuto solo grazie al lavoro di professionisti altamente specializzati. È il caso della sorgente del Gorgazzo, il celebre “Bus”, uno dei geositi più affascinanti e studiati del Friuli Venezia Giulia, protagonista di una nuova campagna di riprese subacquee realizzata nell’ambito del progetto PolceniGeo 2026, promosso dal Comune di Polcenigo.

Il progetto è realizzato grazie al contributo della Legge Regionale 15/2016 della Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito delle iniziative promosse dal Servizio geologico regionale per la valorizzazione della geodiversità e del patrimonio geologico.

Le riprese, realizzate da Divulgando S.r.l., partner scientifico del progetto PolceniGeo 2026, sono state effettuate in alta definizione e con tecnologia immersiva a 360°, e consentiranno la futura fruizione dei contenuti attraverso visori per la realtà virtuale e piattaforma web.

L’immersione è stata effettuata nel mese di giugno 2026 dallo speleosub Andrea Mescalchin e ha consentito di documentare dall’interno il tortuoso sviluppo della cavità sommersa. Il risultato è un filmato di straordinario impatto visivo, caratterizzato da un’eccezionale limpidezza dell’acqua, capace di restituire la reale morfologia della grotta: passaggi sinuosi, curve, restringimenti e le caratteristiche “finestre” naturali che rendono il Gorgazzo uno degli ambienti carsici sommersi più affascinanti del territorio.

A differenza di una normale ripresa video, la tecnologia immersiva a 360° permette allo spettatore di orientare liberamente lo sguardo, vivendo l’esperienza come se fosse accanto al subacqueo durante l’esplorazione. Una modalità che rappresenta un importante strumento di divulgazione scientifica e didattica, consentendo di avvicinare il grande pubblico a un ambiente normalmente accessibile solo a speleosub esperti.

Le riprese rientrano nel più ampio percorso di documentazione dei geositi di Polcenigo. Nella stessa settimana sono stati infatti effettuati anche rilievi e riprese immersive alla Santissima, località del Comune di Polcenigo nei pressi della sorgente del fiume Livenza, che saranno presentati ufficialmente nelle prossime iniziative divulgative del progetto. Il materiale video andrà ad arricchire le attività di PolceniGeo 2026 (www.polcenigo.org/geologia), il progetto di geodivulgazione, ideato da Divulgando Srl con il supporto scientifico della dott.ssa Barbara Grillo, con cui il Comune di Polcenigo valorizza il proprio patrimonio geologico attraverso strumenti innovativi, con particolare attenzione alle scuole e alla divulgazione scientifica.

Durante gli incontri i partecipanti potranno approfondire la conoscenza dei geositi attraverso una lettura del paesaggio che unisce geologia, storia del territorio e innovazione tecnologica. .

PolceniGeo valorizza alcuni dei più importanti geositi del territorio comunale: le Sorgenti del Fiume Livenza, il Complesso di scogliera del Col dei S’cios, la sorgente del Gorgazzo e la celebre Orma di Dinosauro, oggi punto di riferimento per la divulgazione geologica a livello regionale e nazionale.

Nell’ambito del progetto vengono anche proposti gratuitamente alle scuole percorsi didattici che integrano scienza, tecnologia ed educazione ambientale.

«Le immagini realizzate all’interno del Gorgazzo rappresentano molto più di un semplice video: sono uno strumento di conoscenza che permette di rendere accessibile un patrimonio naturale unico, promuovendo la cultura geologica attraverso le più moderne tecnologie immersive. Un modo nuovo di raccontare il territorio e di farne comprendere il valore scientifico, ambientale e culturale.»