Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay il 10 luglio

PORDENONE – Più di un concerto, un’esperienza: il 10 luglio al Parco San Valentino un’attesa serata del Pordenone Blues & Co. Festival con Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, una band di veri talenti, artisti che vantano collaborazioni con i più grandi nomi del pianeta e che hanno fatto parte degli stessi Earth, Wind & Fire, garantendo una fedeltà sonora che non ha eguali.

Il live rientra nel fitto calendario di appuntamenti firmati VERSO PORDENONE 2027, impreziosendo il programma culturale e musicale volto a trasformare la città nella Capitale Italiana della Cultura per il 2027.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Ciò che rende il live Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience un evento unico al mondo è l’incredibile caratura dei suoi musicisti: un collettivo di virtuosi che hanno scritto la storia del pop, del funk e del jazz mondiale e che hanno suonato nei grandi festival come il Montreaux Jazz Festival, Umbria Jazz.

Ci sarà una sezione fiati e ritmi, composta da musicisti provenienti dai tour e dalle registrazioni di Beyoncé, Kanye West, Rihanna, Lady Gaga, Snoop Dogg e Usher; voci e armonie, cantanti che hanno condiviso il palco con Michael Jackson, Stevie Wonder, Rod Stewart e Barry White.

Tra i musicisti che si esibiranno sul palco del Pordenone Blues & Co. Festival: Shaunte Palmer (trombone), già con Lady Gaga, Rihanna e Drake; Tim Owens (vocals), collaboratore di Michael Jackson e Rod Stewart; David Leach (percussioni), che ha suonato per Stevie Wonder e gli stessi Earth, Wind & Fire; Chris Gray (tromba), reduce dai palchi di Beyoncé e Stevie Wonder.

La Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay non è una tribute band ma è un’estensione viva e pulsante di una delle eredità musicali più iconiche della storia. Costruita su decenni di palchi condivisi, tournée in tutto il mondo e una musicalità senza pari, l’EWF Experience trasmette lo spirito, il suono e l’anima degli Earth, Wind & Fire con autenticità, riverenza e passione.

Al centro del live c’è Al McKay, artista vincitore di un Grammy Award, multi-platino e chitarrista leggendario, le cui impronte sono incastonate nel DNA del funk e dell’R&B moderni. Membro fondamentale degli Earth, Wind & Fire durante il loro periodo più influente (1973-1981), McKay ha co-scritto inni senza tempo tra cui “September” e “Sing a Song”, insieme al fondatore della band Maurice White. La sua inconfondibile chitarra ritmica ha definito una generazione e continua a influenzare musicisti di tutto il mondo.

Quando gli Earth, Wind & Fire si fermarono negli anni ’80, Al McKay si assicurò che la musica non smettesse mai di respirare. Formò gli Al McKay Allstars, riunendo membri originali e musicisti d’élite in tournée, per continuare a eseguire il catalogo con integrità, eccellenza e gioia. Da quella discendenza, nacque l’EWF Experience, che porta avanti non solo le canzoni, ma anche l’energia, la spiritualità e la magia collettiva che hanno reso la musica senza tempo.

Oggi, Al McKay ha formalmente affidato la gestione dell’EWF Experience al collaboratore di lunga data e cantante solista Tim Owens, con il supporto di Ben Dowling come direttore musicale, assicurando che il futuro della band resti radicato nell’autenticità e al contempo si evolva con uno scopo.

Le band che restano insieme per decenni sono rare. Gli EWF Experience sono orgogliosi di essere una di queste. Molti membri si esibiscono insieme da oltre 20 anni, creando un’alchimia musicale che non può essere replicata. Ciò che emerge è vera magia: un ritmo naturale, un’interazione dinamica e una brillantezza spontanea creata al momento.

Radio Monte Carlo è radio partner del live di Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay al Pordenone Blues & Co. Festival.