Pordenone Co & Blues, serata con i Subsonica il 17 luglio

PORDENONE – Per celebrare trent’anni di carriera, i Subsonica arrivano sul palco del Pordenone Blues & Co. con il tour “TERRE RARE 96-26”. Una storia unica, iniziata nel 1996 e capace di rivoluzionare i canoni del rock elettronico in Italia, che oggi trova una nuova e vibrante linfa nell’undicesimo album in studio della band, “Terre Rare”, uscito il 20 marzo per Epic Records/Sony Music Italy.

Ad aprire il concerto ci saranno gli El Partydo, un nuovo progetto nato dai componenti de Lo Stato Sociale che ha già riempito i club di Milano, Torino, Roma, Bologna e a Pordenone verranno a presentarci il loro nuovo omonimo EP appena uscito.

Lo spettacolo dei Subsonica è un’esplorazione profonda tra geografie reali e immaginarie, dove i grandi classici che hanno segnato il percorso del gruppo dialogano con le sonorità inedite dell’ultimo disco. Le “Terre Rare” evocate dai Subsonica si traducono in un live dal suono più organico e ricercato, arricchito da strumenti raccolti durante i loro viaggi sull’altra sponda del Mediterraneo. È un racconto in musica che abita il tempo presente, attraversandone le ferite e i sogni, per far emergere quegli spiragli di umanità che da sempre definiscono la poetica di Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio.

La tournée fa seguito alle celebrazioni del trentennale di carriera della band con “CIELI SU TORINO 96-26” con quattro date live sold out alle OGR Torino e accompagnate dall’uscita di “Terre Rare” – il nuovo album – e dal singolo radiofonico estratto “Grida”. “Terre Rare” è l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo. Con uno show pensato come il coronamento di un anno ricco di successi e festeggiamenti, i Subsonica accompagneranno il pubblico attraverso trent’anni di carriera, tra brani iconici e momenti che hanno segnato il loro percorso artistico.

Il concerto a Pordenone si preannuncia come un’esperienza travolgente, capace di fondere tre decenni di innovazione sonora in un unico flusso di energia. Dai primi passi mossi nei club torinesi nel 1996 fino alle sperimentazioni del 2026, i Subsonica portano in scena l’abbraccio di una band che non ha mai smesso di guardare avanti con curiosità, trasformando il festival in uno spazio di condivisione collettiva e scoperta continua.