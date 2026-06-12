Its Academy Alto Adriatico, inaugurato secondo piano Valle Center

PORDENONE – – È stato inaugurato il secondo piano del Valle Center, nuovo spazio destinato alle attività formative di ITS Academy Alto Adriatico e inserito nel più ampio progetto di rigenerazione urbana dell’area di Borgomeduna-Valle.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Pordenone Alessandro Basso e l’assessore all’Istruzione Pietro Tropeano. Nel corso dell’inaugurazione il sindaco ha sottolineato il valore strategico dell’intervento per la crescita della città e delle nuove generazioni: «Quello inaugurato oggi è molto più di un nuovo spazio formativo. È il segno concreto di una comunità che sceglie di investire sui giovani, sulle competenze e sulle opportunità. Dietro a questo progetto c’è il lavoro condiviso di istituzioni, imprese, mondo della formazione e soggetti del territorio che hanno saputo costruire una visione comune per il futuro.

Pordenone continua a rafforzare il proprio ruolo di città della formazione e dell’innovazione, mettendo in relazione scuole, ITS, università e sistema produttivo. È una scelta che guarda alle esigenze del mercato del lavoro ma, soprattutto, alle persone e alle opportunità che vogliamo offrire ai nostri giovani.

Ogni investimento nella formazione è un investimento sul futuro della comunità. Il Valle Center rappresenta un tassello importante di un percorso più ampio che guarda ai prossimi anni e che vuole rendere Pordenone sempre più attrattiva, dinamica e capace di creare occasioni di crescita per le nuove generazioni».

L’inaugurazione del secondo piano del Valle Center costituisce un nuovo passo nel percorso di sviluppo dell’area e conferma la centralità della formazione quale leva strategica per la crescita del territorio.