Giovedì sotto le Stelle conquista il centro: migliaia di persone tra negozi aperti, musica e socialità

PORDENONE – Il centro storico continua a riempirsi di persone e a confermarsi il cuore pulsante della città. Anche l’ultimo appuntamento di Giovedì sotto le Stelle ha richiamato un pubblico numeroso, con vie animate fino a tarda sera grazie ai negozi aperti, alla musica dal vivo e alle tante iniziative diffuse che hanno trasformato il centro in un grande spazio di incontro per residenti e visitatori.

La manifestazione, ormai diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, continua a registrare una partecipazione in crescita, confermando la capacità di coniugare intrattenimento, valorizzazione del commercio locale e vivibilità degli spazi urbani.

«Siamo molto soddisfatti dell’andamento di Giovedì sotto le Stelle – dichiara l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto –. La risposta del pubblico dimostra che quando istituzioni, associazioni e operatori economici lavorano insieme il centro diventa un luogo capace di generare incontro, socialità e valore per le attività di prossimità. Continueremo a investire su queste occasioni, perché rappresentano un modello concreto di collaborazione tra amministrazione e territorio, con benefici diretti per il tessuto commerciale cittadino».

L’Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento a tutti coloro che stanno contribuendo al successo della rassegna: commercianti, pubblici esercizi, associazioni di categoria, Associazione Sviluppo e Territorio, artisti, forze dell’ordine, Polizia Locale e volontari. Un ringraziamento particolare è rivolto anche agli uffici comunali del Commercio, dei Grandi Eventi e di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, il cui lavoro di coordinamento sta garantendo la buona riuscita degli appuntamenti.

Un grazie, infine, ai cittadini e ai visitatori che, con una partecipazione sempre più numerosa, stanno facendo di Giovedì sotto le Stelle un punto di riferimento del calendario estivo cittadino.

L’appuntamento si rinnova questa settimana con una nuova serata dedicata alla convivialità, alla cultura e allo shopping, con l’obiettivo di continuare a vivere il centro storico e sostenere l’economia locale in un clima di sicurezza e condivisione.