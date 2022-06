Its Alto Adriatico, ricca offerta formativa per il 2022

PORDENONE – La Fondazione ITS Alto Adriatico è un Istituto Tecnico Superiore di eccellenza nell’ambito dell’alta specializzazione tecnologica rivolto all’innovazione, all’informatica e al mondo digitale.

Presenterà la sua offerta formativa e i percorsi di eccellenza in un settore sempre più protagonista del presente e del futuro, l’Information Communication Technology, in una giornata a partecipazione gratuita lunedì 9 giugno alle ore 17:30 presso la Saletta incontri dell’ex convento di San Francesco in Piazza della Motta 2 a Pordenone.

Presente a Pordenone da oltre 10 anni, la Fondazione ITS Alto Adriatico propone un percorso biennale di 2000 ore (1200 di aula e 800 di stage in azienda) che promuove corsi post diploma di specializzazione tecnica con un approccio pratico alle materie e una forte relazione con le aziende, facilitando lo studente nell’inserimento nel mondo del lavoro.

Didattica laboratoriale, 800 ore di stage in azienda, contratto di apprendistato, docenti provenienti dal mondo del lavoro, sono alcune delle caratteristiche che garantiscono ai percorsi di ITS Alto Adriatico tassi di occupazione, coerenti con il titolo di studio, oltre il 90%.

Una scelta altamente qualificata che valorizza i giovani talenti, consentendo di studiare in laboratori all’avanguardia, entrare in diretto contatto con aziende e professionisti del territorio, acquisire competenze di alto profilo, conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia e in Europa, a fronte di una spesa di iscrizione molto contenuta.

È nella capacità di progettare con le imprese i percorsi che l’ITS riesce a colmare il disallineamento con le competenze richieste dal mondo del lavoro.

Al centro delle prospettive di evoluzione del territorio, baricentro di riferimento a livello nazionale e punto di continuità e contatto tra scuola e università, l’ITS risponde alla domanda di implementazione imprenditoriale nel mondo delle categorie economiche ed aziendali.

Il 95% degli studenti trova lavoro nei primi 6 mesi dopo il diploma nell’ambito ICT, un ambito con enormi possibilità di crescita personale e professionale che garantisce spesso una buona retribuzione già dal primo contratto.

Le scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, realizzate secondo un modello di partecipazione in collaborazione con aziende, università, centri di ricerca, enti locali, puntano su formazione teorica, laboratori, workshop, utilizzo di project work e team working per dotare gli iscritti di strumenti atti a trovare soluzioni operative ai problemi.

La partecipazione alla giornata di presentazione è libera ma è gradita la prenotazione attraverso il form presente sul sito https://www.itsaltoadriatico.it/presentazione-offerta-formativa-its-alto-adriatico/

Per informazioni: 0434 1697221, [email protected]