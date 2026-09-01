Judas Priest, il 3 settembre a Pordenone happening heavy metal estate

PORDENONE – Grandissimo ritorno in Italia per i Judas Priest, band leggendaria dell’heavy metal e istituzione della musica mondiale. Il gruppo guidato da Rob Halford è pronto a tornare a grande richiesta nel nostro paese con il “Faithkeepers” tour. L’unico concerto nel Nordest, appuntamento che saprà richiamare migliaia di persone anche da fuori regione e dall’estero, vista la caratura della proposta artistica, sarà a Pordenone, giovedì 3 settembre 2026 al Parco San Valentino. Ad arricchire la serata ci sarà anche l’opening act dei Nevermore, gruppo thrash metal statunitense.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG e Pordenone Blues & Co. Festival, sono ancora in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket e lo saranno anche alla biglietteria la sera stessa dalle 17.00. Il parco aprirà le sue porte al pubblico alle 19.00, in attesa dell’inizio delle esibizioni, in programma alle 20.00 con l’opening act dei Nevermore. La serata vedrà poi il suo culmine poco dopo le 21.00 con l’attesissimo live dei Judas Priest. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

L’imperdibile concerto, che si annuncia come l’happening heavy metal dell’estate, rientra nel fitto calendario di concerti marchiati VERSO PORDENONE 2027, che impreziosisce il programma culturale e musicale volto a trasformare la città nella Capitale Italiana della Cultura per il 2027. Virgin Radio è media partner dell’evento.

“Un altro grande nome della musica internazionale si aggiunge al calendario di ‘Verso Pordenone 2027’: i Judas Priest, leggenda assoluta dell’heavy metal e istituzione della musica mondiale, scelgono Pordenone per la loro unica data nel Nordest Italia. – ha commentato Alberto Parigi, Assessore alla Cultura e grandi eventi del Comune di Pordenone – Un evento che testimonia la versatilità e l’ambizione del programma musicale e culturale che stiamo costruendo per il 2026, anno di avvicinamento alla Capitale italiana della Cultura: un cartellone di alto livello, capace di abbracciare generi e pubblici diversi, che posiziona la nostra città come punto di riferimento per i grandi eventi musicali nazionali e internazionali. Verso Pordenone 2027 non è solo un progetto culturale, è la dimostrazione che Pordenone sa guardare lontano, attrarre eccellenze e offrire ai propri cittadini e a chi viene da fuori esperienze uniche”.

I Judas Priest sono una delle band più influenti e iconiche della storia dell’heavy metal. Nati a Birmingham, in Regno Unito, alla fine degli anni Sessanta, hanno contribuito in modo decisivo alla definizione del suono e dell’immaginario del genere, imponendosi con uno stile potente, riff taglienti e l’inconfondibile voce del frontman Rob Halford.

Il successo internazionale arriva tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta con album diventati pietre miliari come British Steel (1980), Screaming for Vengeance (1982) e Defenders of the Faith (1984), dischi che contengono brani leggendari come Breaking the Law, Living After Midnight e You’ve Got Another Thing Comin’. Nel corso della loro carriera la band ha pubblicato numerosi album di successo, tra cui Painkiller (1990), considerato uno dei capolavori dell’heavy metal, e lavori più recenti come Firepower (2018) e Invincible Shield (2024), accolti con entusiasmo da pubblico e critica.

Con oltre 50 milioni di dischi venduti nel mondo, i Judas Priest sono tra i gruppi più importanti della storia del rock duro e hanno influenzato intere generazioni di musicisti.

La loro carriera, costellata di tour mondiali e concerti memorabili, è stata celebrata nel 2022 con l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento che sancisce definitivamente il loro ruolo fondamentale nella storia della musica rock. Oggi la band continua a portare sui palchi di tutto il mondo uno spettacolo potente e spettacolare, confermando il proprio status di leggenda dell’heavy metal.