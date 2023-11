“La cucina nelle dimore storiche friulane”, il 16 a Palazzo Klefisch

PORDENONE – E’ in programma il 16 novembre, alle 18, a Palazzo Klefisch, in via della Motta 13, l’evento promosso dal Circolo della Cultura e delle Arti, la presentazione del libro: “La cucina nelle dimore storiche friulane”, in collaborazione con la Società Filologica Friulana che è anche l’editrice del volume.

Sarà presente l’autore Carlo Del Torre, avvocato libero professionista tra il Friuli e l’Austria, presidente della Confedilizia di Gorizia-Monfalcone. Racconterà come nasce questo libro ricco di storie di cibo, di cucine e dimore Storiche del Friuli Venezia Giulia, che si inserisce nel progetto nazionale Adsi-Enit ”Le cucine della Memoria” che, intende portare nelle fiere internazionali dell’Ente nazionale italiano del turismo la ricchezza dell’offerta turistica delle dimore storiche, evidenziando come all’arte e al paesaggio si affianchi la straordinaria varietà della cucina italiana tramandatasi in quei centri di elaborazioni privilegiati che sono state in passato le famiglie storiche.

Il testo è organizzato per dimore storiche, ben 22, riunite in Dimore in città, di campagna del Friuli occidentale, del Friuli orientale, del Friuli centrale e della Carnia. Per ciascuna dimora c’è un interessante introduzione sulla storia dell’edificio e una presentazione del ricettario di cucina di ciascuna; seguono poi solo alcune delle ricette più significative, riportate fedelmente nella lingua e nel testo del manoscritto. Le ricette scelte e riportate nel volume sono in tutto 184.