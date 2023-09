La Fondazione RagazzinGioco inaugura un nuovo murale a Villanova

PORDENONE – In occasione di una delle attività di fine estate della Fondazione RagazzinGioco di Pordenone, è stato inaugurato un coloratissimo murale presso i locali della parrocchia di Cristo Re a Villanova.

Presenti al taglio del nastro l’assessore alle politiche giovanili Alberto Parigi, il presidente della Fondazione Carlo Alberto Marsiletti e lo street artist MARQUSART, coordinatore del progetto. Questo murale è frutto di un’idea di rigenerazione urbana per il quartiere di Villanova che ha coinvolto nelle attività estive della Fondazione ragazze e ragazzi che hanno frequentato il laboratorio di writing, tenuto proprio dal giovane writer e muralista pordenonese Marco Gortana, in arte MARQUSART.

L’iniziativa rientra nelle proposte di Oltre la Scuola, un progetto promosso e finanziato dal Comune di Pordenone che coinvolge scuola, docenti, servizi sociali e famiglie del territorio e garantisce gratuitamente agli adolescenti del nostro territorio proposte sportive, culturali ed educative.

​

Ma anche a Vallenoncello proseguono le iniziative per bambini, ragazzi e famiglie. Lo scorso weekend si è svolto infatti l’Orienteering alla Casa delle Attività organizzato dalla cooperativa Ascaretto, un pomeriggio alternativo e divertente di caccia al tesoro con mappa e bussola alla mano, alla scoperta dei segreti del quartiere con l’indispensabile aiuto degli Alpini e del Gruppo Scout di Vallenoncello. Coinvolte numerose famiglie e ragazzi uniti in gruppo, per trovare divertendosi nuovi metodi per orientarsi!

​

«Queste attività – afferma l’assessore Parigi – sono frutto dell’attenzione che le Politiche giovanili del Comune rivolgono costantemente ai ragazzi della nostra città. E i risultati si vedono attraverso la nutrita partecipazione dei giovani, che imparano a mettere in gioco la loro creatività, stando assieme in modo sano e costruttivo».

​Qualche altro esempio?

​L’11 e il 18 ottobre 2023 si terranno due laboratori gratuiti di MANGA presso la Casa delle Attività di Vallenoncello dalle 18.30 alle 20.30. Questo corso base di fumetto giapponese, condotto dal disegnatore e fumettista Matteo Batetta rappresenta un’occasione da non perdere per tutti gli aspiranti artisti! I corsi sono gratuiti ma è necessario prenotarsi entro il 30 settembre al numero 351.7043556 in quanto i posti sono limitati.