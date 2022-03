La guerra mette ko le Borse europee: Wall Street resiste, aumento record per le materie prime

Anche in ambito valutario si è assistito alla medesima rincorsa agli asset più sicuri e, tra questi, primeggia il Dollaro USA. Verso Euro la valuta americana si rivalutata con forza, con il cambio che si è attestato in area 1,09, rompendo quindi i recenti minimi di periodo. Ancora in caduta il Rublo russo. Bitcoin in leggera salita e resistente vista la fase risk-off di mercato.

Dott. Alessandro Pazzaglia, Consulente Finanziario Indipendente, iscritto all’Albo delibera. 1081 del 18/04/2019. Info mail [email protected]