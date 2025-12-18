La Neonis a Caorle per chiudere in bellezza il 2025

Con ancora negli occhi la sontuosa prestazione del derby con Cordenons, la Neonis viaggia a Caorle per concludere degnamente il girone d’andata, nella sfida di domenica alle 18:00 al PalaExpomar.

Il titolo di campione d’inverno è già certo, ma le motivazioni di Vallenoncello per l’ultimo incontro del 2025 sono alte, a cominciare dalla caratura dell’avversario, nelle ultime tre stagioni sempre in lizza per il salto di categoria e quest’anno secondo in classifica.

Il match si presenta interessante anche da un punto di vista squisitamente tecnico: di fronte sono il miglior attacco del girone (Caorle con 85 punti a partita), e la miglior difesa (ovviamente Neonis con soli 63 punti subiti).

I caorlotti possono pungere in molti modi: con le triple di Rizzetto o di Marzaro, o con i canestri da sotto del casarsese Scodeller, il tutto condito dal playmaking dell’ex Sistema Pordenone Venaruzzo.

Sarà quindi un bel crash test per la difesa Neonis, senza dimenticare, però che anche in attacco Vallenoncello sa dire la sua con 80 punti a match, seconda nel girone.

Con la trasferta termina il 2025 della serie C. L’arrivederci è per l’anno nuovo, che la Neonis inizierà in casa il 2 gennaio con la prima di ritorno contro gli U19 dell’Apu Udine.