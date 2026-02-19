6.6 C
La Neonis contro Spilimbergo per riprendere a vincere

luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Dopo aver sfiorato la vittoria nel big match di Ponte di Piave contro l’Ormelle, la Neonis continua la sua marcia di avvicinamento ai playoff con un altro test probante. Alla Bombonera di Vallenoncello arriva sabato sera alle 19:00 la Vis Spilimbergo, per l’arbitraggio della coppia pordenonese Angeli (Cordovado) e Antoniolli (Pordenone).

I mosaicisti appaiono rivitalizzati dall’arrivo del neo-coach Piasentin: dopo 5 sconfitte in serie, hanno vinto sia con Caorle in casa che in trasferta, dominando la Collinare Fagagna. E del resto, con il rientro del centro Baldin, a livello di quintetto probabilmente Spilimbergo è la miglior squadra del girone.

Dal canto loro le Aquile hanno metabolizzato prontamente in settimana la sconfitta, giunta solo nei momenti finali di un match dove la Neonis è rimasta pienamente in partita per tutta la gara, legittimando, se mai ve ne fosse stato bisogno, lo status di capolista.

Contro la Vis, la differenza Vallenoncello può farla con la profondità del suo roster, con 10 giocatori in grado di essere decisivi in entrambi i lati del campo. Ci sono tutti i presupposti per goder un’ora e mezza di ottimo basket, in una gara che potrebbe essere l’anticipo dei quarti del playoff.

