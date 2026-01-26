La Neonis scappa alla trappola San Donà e vola a 14 vittorie di fila

Il miglior San Donà di Piave mette domenica pomeriggio ripetutamente alle corde la Neonis, ma le Aquile fanno appello al loro orgoglio di capoliste e mantengono la loro imbattibilità eterna, violando per 81-78 il parquet del San Donà.

12’ di attacco celestiale da parte dei veneti valgono al San Donà il 33-17 con 8’18” da giocare nel secondo quarto. San Donà viene trascinata da un inarrestabile capitan Di Laurenzio, che ne mette 11 dei 33 complessivi.

La Neonis si stufa di fare da punching-ball, si rimette a difendere come sa e trainati dalla coppia Bovo-Crestan (21 punti in due nel parziale) a cavallo dei due quarti centrali costruisce un 41-19 che ribalta il match a 4’23” da fine terzo periodo. Qui San Donà fa la cosa migliore: presa la botta, non molla e non solo resta in scia, ma nell’ultimo periodo sembra dare il colpo del ko alle Neonis, quando torna avanti di 5 sul 76-71 a 4’ dal termine. Le due tifoserie sono in delirio, ma la Neonis fa appello all’orgoglio e alla classe del trio Kuvekalovic – Crestan – Bovo per sigillare il proprio canestro e piazzare il break di 7-0 che chiude il match.

Una gran bella partita, che anticipa il clima dei play off e cha sarà molto utile in questo senso alle Aquile. Sabato la Neonis è attesa a Corno di Rosazzo per un altro match che si preannuncia caldo.

SAN DONA’ DI PIAVE – NEONIS Basket GS Vallenoncello 78-81 (28-16, 47-41, 61-63)

SAN DONA’ DI PIAVE: Favaro G. 11, Di Laurenzio 13, Favaro D. 6, Obarek 10, Bragato 7, Bucciol 7, Presutto 10, Bergamo 8, Pravato 6. Non entrati: Cerchier, Basso, Carretta. All.: Coppo

NEONIS VALLENONCELLO: Brusamarello 5, Maluta, Girardo 8, Maralossou 3, Crestan 19, Bovo 14, Righetti 9, Fioraliso, Margoni 3, Kuvekalovic 16, Piarchak 4. Non entrati: Mosconi e Fioraliso. All. Brecciaroli.

Arbitri: Cavedon di Isola Vicentina (VI) e Zentilin di Pieve del Grappa (TV).

Note: nessun uscito 5 falli. Tecnico a Bragato (San Donà di Piave)