La Notte di The Voice, il 19 agosto evento gratuito in centro

PORDENONE – Mercoledì 19 agosto, dalle ore 21, Piazza XX Settembre ospiterà “La Notte di The Voice”, una serata-evento gratuita che porterà in città la musica e le voci di The Voice Senior, il fortunato programma di Rai 1 che negli ultimi anni ha conquistato milioni di telespettatori. Saranno cinque i protagonisti dell’edizione 2024: Luca Minnelli, Mario Rosini, Sonia Davis Flanzi e Ciro Sciallo, insieme a Vittorio Centrone, in arte Lemuri il Visionario, che avrà un ruolo speciale nel corso della serata. Ospite speciale sarà inoltre Gianni Scribano.

Gli artisti saranno accompagnati da una band di cinque musicisti professionisti, per una serata costruita interamente sulla musica dal vivo. Il repertorio attraverserà epoche e generi diversi, con un programma pensato per parlare a pubblici differenti: ci saranno i grandi classici della musica italiana e internazionale, la canzone d’autore e, naturalmente, alcuni dei brani e delle interpretazioni che hanno accompagnato il percorso televisivo e artistico dei protagonisti di The Voice Senior.

Ma il vero elemento distintivo della serata saranno gli incontri tra gli artisti. Ciascuno dei protagonisti proporrà infatti un duetto con Vittorio Centrone, dando vita a combinazioni vocali inedite e a momenti pensati esclusivamente per l’appuntamento di Pordenone.

Non semplici esibizioni una dopo l’altra, dunque, ma una scaletta costruita per creare dialogo e sorpresa tra interpreti con storie e percorsi differenti.

Per Centrone si tratta di un ritorno particolarmente significativo. Il rapporto con Pordenone affonda infatti le proprie radici negli anni della sua formazione artistica: proprio in città ha vissuto a lungo e ha mosso i primi passi della sua carriera nel movimento musicale The Great Complotto, militando nei Futuritmi.

La sua presenza diventa così anche un modo per riportare nella città una storia musicale che ha lasciato un segno importante nella cultura e nell’immaginario pordenonese.

A chiudere la serata saranno due grandi esibizioni corali, con tutti gli artisti riuniti sul palco. Un finale collettivo che vuole essere un omaggio al pubblico e alla città e che riunirà in un unico momento tutte le voci protagoniste della serata.