La storica tombola della Somsi trasloca al parco Galvani

PORDENONE — Quest’anno la storica tombola della Somsi lascia, eccezionalmente, la Loggia del municipio e si trasferisce al parco Galvani. Una nuova collocazione resa necessaria dai lavori in corso a Palazzo Municipale, ma che permetterà comunque di conservare intatto lo spirito di una delle tradizioni popolari più amate dai pordenonesi.

Il nuovo scenario sarà anche il punto d’incontro tra due importanti appuntamenti cittadini. Al termine della Pordenone Pedala, in programma domenica 6 settembre, il palco allestito al parco Galvani resterà infatti a disposizione per la tombola di martedì 8 settembre. Comune, Somsi e Pordenone Pedala hanno lavorato insieme per definire la soluzione organizzativa, con l’Amministrazione comunale che provvederà anche all’allestimento di 800 sedie.

La novità è stata presentata dall’assessore Walter De Bortoli, su incarico del sindaco Alessandro Basso, insieme al presidente di Pordenone Pedala Luigi Tomadini e al presidente della Somsi Sandro Moretti.

«Siamo riusciti a costruire, insieme a Pordenone Pedala e alla Somsi, una soluzione che valorizza il parco Galvani e permette alla tombola di mantenere lo stesso spirito di festa popolare che la contraddistingue da sempre», ha spiegato De Bortoli, sottolineando il sostegno del Comune alle realtà del territorio anche nelle situazioni organizzative più complesse.

Anche Pordenone Pedala collaborerà attivamente con la Somsi nell’organizzazione della serata, creando una continuità ideale tra i due eventi.

Per la Somsi, il trasferimento rappresenta comunque un passaggio dal forte valore simbolico. «Ringrazio l’Amministrazione perché, di fronte alla necessità di cambiare location per i lavori in corso, la collaborazione è stata ampia e la disponibilità totale», ha dichiarato il presidente Sandro Moretti. La prospettiva, ha aggiunto, è quella di tornare già dal 2027 nella sede tradizionale, una volta completati i lavori e rinnovata la Loggia del Palazzo Municipale.

La tombola vanta una storia lunga 153 anni: la prima edizione certificata risale infatti al 18 giugno 1873. «I pordenonesi sono abituati a vedere la tombola sotto la Loggia — ha osservato Moretti — per questo il trasferimento al parco Galvani rappresenta un passaggio storico per una manifestazione altrettanto storica».

L’appuntamento è fissato per martedì 8 settembre, dalle 17, al parco Galvani. Il pomeriggio si aprirà con il concerto dei Claire D. in «Woman in Black», mentre alle 18.30 prenderà il via l’estrazione, affidata a I Papu, che accompagneranno la serata con musica, ironia e alcuni dei loro momenti più conosciuti.

Anche i premi confermano la formula tradizionale: 300 euro per la quaterna, 500 euro per la cinquina, 1.200 euro per la prima tombola e 400 euro per la seconda tombola.

Le cartelle, al costo di 1,50 euro, sono in vendita nella sede della Storica Società Operaia di Pordenone, a Palazzo Gregoris in corso Vittorio Emanuele II, e presso L’Aquilone, la Cartoleria Ellero e la Casetta della Pordenone Pedala.

Durante la serata saranno inoltre disponibili punti ristoro curati da De Gustibus Street Food e Amore Bio in Viaggio. Una tombola diversa dal solito, dunque, ma con l’obiettivo di conservare la stessa atmosfera di festa popolare che accompagna la manifestazione da oltre un secolo e mezzo.