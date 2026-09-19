Mattarella chiude pordenonelegge: domenica il centro si organizza attorno al Teatro Verdi

PORDENONE – Pordenone si prepara a una giornata di grande rilievo istituzionale. Domenica 20 settembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in città per la cerimonia di chiusura di pordenonelegge al Teatro Verdi, e il centro cittadino adotterà un assetto viabilistico dedicato: alle limitazioni già in vigore durante la settimana del festival si aggiungono le misure del protocollo di sicurezza previsto per la visita del Capo dello Stato. Dalle 14 scatta il divieto di sosta con rimozione forzata lungo viale Cossetti e viale Martelli, dalle 15 la sospensione della circolazione sugli stessi assi, con ripristino in prima serata, dopo la partenza del Presidente.

“Accogliere il Presidente della Repubblica nella giornata conclusiva di pordenonelegge è un onore per l’intera città e una responsabilità che condividiamo con la Prefettura, le forze dell’ordine e i tanti volontari impegnati sul campo — dichiara il sindaco di Pordenone Alessandro Basso — Chiediamo ai cittadini la collaborazione di sempre: programmare per tempo gli spostamenti, scegliere percorsi alternativi e affidarsi alle indicazioni del personale presente lungo le strade. La buona riuscita di una giornata così importante nasce proprio da questa alleanza tra istituzioni e comunità, la stessa che ogni anno rende pordenonelegge una festa di tutta Pordenone.”

Nel dettaglio, a partire dalle 14 la sosta è vietata con rimozione forzata lungo tutto viale Cossetti e viale Martelli, fatta eccezione per alcuni tratti riservati a particolari categorie di veicoli autorizzati dalla Prefettura e muniti di apposito contrassegno. Dalle 15 la circolazione veicolare sarà sospesa sugli stessi tratti, in particolare lungo viale Martelli da piazza XX Settembre fino all’intersezione con via dei Mulini, così da garantire i percorsi di arrivo e di partenza del Presidente e della colonna di scorta. Il traffico tornerà regolare in prima serata.

In via Roma, vicolo dei Mulini, piazza della Motta e nell’area dell’Ospedale Vecchio la sosta è riservata esclusivamente ai veicoli autorizzati e muniti di speciale contrassegno.

Lungo le strade interessate opereranno numerosi volontari dell’organizzazione e delle associazioni che collaborano all’attuazione del piano viabilistico, disposto con ordinanza della Polizia locale. Accanto a loro, gli operatori delle forze di polizia presidieranno i percorsi per agevolare il traffico, a completa disposizione di chiunque abbia bisogno di informazioni e indicazioni. La Polizia locale e tutte le componenti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica confidano nella massima collaborazione dei cittadini, per una giornata che porta Pordenone al centro della scena nazionale, nel percorso verso Pordenone capitale italiana della Cultura 2027.