Lady Avventura, le ambasciatrici di solidarietà compiono 10 anni

PORDENONE – Anniversario importante quest’anno per le “Lady Avventura”.

Infatti, il gruppo di donne, ambasciatrici di solidarietà e portatrici di sorrisi, capitanate dalla super attiva Romanina Santin, compie 10 anni.

Per celebrare questo compleanno le Lady si sono concesse due viaggi.

Uno già completato. E uno che faranno alla fine del mese di agosto.

Ricordiamo che in marzo, le viaggiatrici hanno fatto tappa alle Mauritius, ricevute dal Ministro della Sanità con cui hanno organizzato la consegna di alcune protesi acustiche per ragazze bisognose.

Durante la permanenza hanno anche visitato una casa di riposo delle suore della Carità di S. Teresa di Calcutta, e due centri di aiuto per bambini malati e abbandonati.

A Port Louis, hanno anche incontrato Don Maurizio Rossi, padre salesiano, creatore di vari laboratori che accolgono giovani per insegnare loro un mestiere. Nella fattispecie, il falegname, il cuoco, il pasticcere, il meccanico.

Le “Lady Avventura” hanno contribuito all’allargamento di questi laboratori, donando banchi e sedie per altri 25 ragazzi.

Ma la novità è il viaggio in Albania, che si svolgerà tra fine agosto e i primi di settembre.

“Avevamo fatto una promessa alle suore di Madre Teresa di Calcutta, ha dichiarato Romanina Santin, ed era quella di poterci trovare in Albania, a Tirana, per la commemorazione della morte della Santa che ricorre il 5 settembre”.

Anche durante questo viaggio la parola d’ordine sarà solidarietà.

In programma, infatti, ci sono visite a due case di riposo, e una casa per ragazze in difficoltà.

Il tutto sotto l’occhio vigile dell’ambasciatore d’Italia a Tirana, Fabrizio Bucci.

Prossimo appuntamento in ottobre: la presentazione di un libro con tutti i ricordi e le fotografie dei luoghi delle Lady.

Emanuela De Domenico