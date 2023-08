“The Freshman”: il 23 agosto gran finale del Cinema sotto le stelle

PORDENONE – È affidata alla Zerorchestra la serata conclusiva del Cinema sotto le stelle all’Arena Hera di Largo San Giorgio a Pordenone, mercoledì 23 agosto alle 21, con il cineconcerto The Freshman (Viva lo sport!). Dopo il grande successo di Safety Last! (Preferisco l’ascensore), l’orchestra di Cinemazero rende ancora una volta omaggio al genio del cinema muto Harold Lloyd, con il film prodotto dallo stesso comico nel 1925.

Assieme a Charlie Chaplin e a Buster Keaton, Harold Lloyd è considerato il terzo genio della comicità hollywoodiana.

Nel film, il protagonista Speedy, interpretato da Harold Lloyd, è uno studente universitario goffo e imbranato che per conquistare la bella Peggy decide di emulare il campione di football del college.

Nonostante l’impegno profuso durante gli allenamenti, si rivela davvero una frana. Nella partita decisiva, in cui era stato relegato in panchina, incredibilmente riesce a portare alla vittoria – in una sequenza memorabile – la sua squadra, conquistando in maniera rocambolesca la meta decisiva, e il cuore dell’amata Peggy. Nel 2000 il prestigioso American Film Institute ha inserito il film nella lista delle cento migliori commedie americane di tutti i tempi, mentre Harold Lloyd nel 1952 è stato insignito dall’Academy Awards con l’Oscar Onorario.

La nuova colonna sonora composta per l’occasione da Mirko Cisilino trae ispirazione dalle atmosfere jazzistiche dei ruggenti anni Venti e verrà eseguita dai musicisti di Zerorchestra al gran completo con Francesco Bearzatti (sax tenore), Gaspare Pasini (sax alto), Didier Ortolan (clarinetti), Luca Colussi (batteria), Luca Grizzo (percussioni), Luigi Vitale (vibrafono e xilofono), Juri Dal Dan (pianoforte) e Romano Todesco (contrabbasso).

L’omaggio ad Harold Lloyd si avvale come di consueto del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, è stato proposto a Sacile e Udine, e verrà riproposto in seguito anche in altre località della regione.