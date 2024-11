Lavori al cantiere della futura sede della Polizia Locale

PORDENONE – ​A marzo di quest’anno sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’ex Provveditorato agli Studi, situato all’angolo con via Molinari, all’interno del quale sarà presto ospitata la nuova sede della Polizia Locale.

​

Attualmente il Comando è ubicato in un luogo non servito dagli autobus e difficile da raggiungere, soprattutto per gli anziani e per coloro che non possiedono l’auto.

Per questo l’Amministrazione ha deciso di trasferirlo in una zona strategica, prossima a luoghi sensibili come le scuole e al Polo Young attualmente in costruzione, e facilmente accessibile a tutti i cittadini. Si è pensato quindi alla bella struttura dismessa dell’ex Provveditorato agli Studi, che in questi mesi sta ricevendo un completo restyling, sia sotto il profilo estetico, che funzionale e di sicurezza.

​Durante il sopralluogo effettuato al cantiere dal vicesindaco reggente Alberto Parigi, accompagnato dall’arch. Ivo Rinaldi, dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Pordenone, ci si è potuti accertare dello stato di avanzamento dei lavori.

​

Al piano interrato, dove si trovano i garage, sono state demolite varie pareti separatorie, cosicché il locale risulta molto più ampio e fruibile dalle auto di servizio della Municipale.

Le demolizioni hanno riguardato anche i bagni del primo piano, che dovranno essere completamente rifatti, ed alcune strutture in muratura in quello che sarà l’ufficio del comandante. Anche al secondo piano si sta abbattendo l’intero blocco dei servizi igienici, al posto dei quali saranno realizzate le celle di sicurezza. Su questo piano sono state smontate inoltre le pareti di alcuni locali che cambieranno destinazione, divenendo sala di controllo.

Al piano terra è in fase di completamento l’impianto di climatizzazione, opera che proseguirà poi sugli altri due piani. L’impianto elettrico è stato rifatto al primo e al secondo piano, mentre a breve inizierà il completamento di quello al piano terra.

Anche la rete dati è pronta per l’installazione, con tutti i cavi già stesi e predisposti per i collegamenti con la sala di controllo. Infine, nei prossimi giorni inizierà la demolizione del manto di copertura del tetto e la rimozione dei vecchi basamenti. Si procederà quindi alla posa dell’isolamento di copertura con le guaine definitive.

​«Anche l’ex Provveditorato – spiega il vicesindaco reggente Parigi – è oggetto di una importante riqualificazione. I lavori procedono di gran carriera per consentire il trasferimento della Polizia Locale in una sede migliore dell’attuale, sia per posizione strategica, che per le tecnologie che qui saranno installate.

Tra queste, una “control room” dotata di monitor collegati alle telecamere cittadine e ai varchi ZTL che posizioneremo in città, e delle celle di primo riconoscimento. Insomma, strumenti innovativi che servono ad una Polizia Locale moderna, che si occupa anche della sicurezza dei cittadini».

​

La consegna dei lavori è prevista per la fine della primavera 2025. Poi seguirà la fase di allestimento dei locali, che consentirà alla Polizia Locale di poter godere di una sede più efficiente ed attrezzata per svolgere al meglio i compiti a supporto della cittadinanza.

​Questa riqualificazione avrà un costo complessivo di 2 milioni 330 mila euro, di cui 380 mila saranno finanziati dalla Regione FVG e 500 mila dal PNRR. A questi poi andranno sommati altri 300 mila euro necessari per i nuovi arredi, l’armeria e i collegamenti delle sale operative.