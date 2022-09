Lavori completamento rete fognaria lungo via Stradelle

PORDENONE – Il 26 settembre sono stati consegnati all’impresa appaltatrice i lavori di:

Lotto 1: estensione della rete fognaria nera e di rifacimento delle condotte acquedottistiche;

Lotto 2: realizzazione delle nuove condotte per le acque meteoriche, lungo via Stradelle (tra via Col di Lana ed il confine con il Comune di Cordenons), via Col di Lana e via Borgo Casoni (verso via Stradelle). L’estensione dell’intervento è indicata nella seguente planimetria:

Il cantiere verrà gestito da HydroGEA spa, società partecipata dal Comune di Pordenone.

I primi lavori (sostituzione delle esistenti condotte dell’acquedotto con nuove tubazioni in PEAD Ø 110 PN 16 per circa 515 metri) non comporteranno limitazioni alla viabilità.

Il costo del Lotto 1, a carico di HydroGEA spa, è di 370.000 € (300.000 € di soli lavori), mentre il costo del Lotto 2, a carico del Comune di Pordenone, è di 200.000 € (150.000 € di soli lavori).

La durata prevista dei lavori è di 240 giorni complessivi.

La ditta appaltatrice è la Polese spa di Sacile, che ha offerto in sede di gara d’appalto un ribasso del 9,717% rispetto al prezzo a base d’asta.

Per quanto riguarda la viabilità, in via Stradelle (tratto compreso tra le intersezioni con via Col di Lana e via Streghe), in via Col di Lana (intersezione con via Stradelle) e in via Borgo Casoni (intersezione con via Stradelle), per consentire i lavori sono stati istituiti divieti di sosta e sensi unici alternati.

Le deviazioni di percorso consigliate in direzione Cordenons sono: via Borgo Casoni / via Col di Lana – via Piave – Cordenons, oppure via Vial Grande – via Maestra Vecchia – Cordenons. Mentre in direzione Pordenone si consigliano: via Nogaredo – via Maestra Vecchia – Pordenone, oppure via Borgo Casoni / via Streghe – via Piave – Pordenone.