Le Aquile riprendono subito il volo con il San Donà

PORDENONE – Le Aquile di Vallenoncello riprendono immediatamente il volo, e sbrigano con autorità la pratica San Donà di Piave con un 75-59 che dice (quasi) tutto sui valori in campo e sull’approccio della Neonis al match.

La ciliegina sulla torta la mettono le assenze: la vittoria è arrivata nonostante le assenze di Brusamarello e Girardo, che torneranno prestissimo su questi schermi.

Dopo il classico inizio di studio (11-11 a metà primo quarto), la difesa Neonis mette la museruola all’attacco veneto, e martellando da 3 (5 triple nel periodo) crea il primo break. L’inerzia prosegue anche nel secondo periodo, fino al + 20 Neonis a -1’20” dall’intervallo, quando un blackout delle Aquile rimetteva nel match gli ospiti sul -12 a metà tempo.

La tensione imbruttiva il match nel terzo periodo, ma la Neonis teneva comunque salda la barra in difesa, mantenendo sempre la doppia cifra di vantaggio, anche se mancava diverse occasioni per il colpo del ko.

Stessa musica anche nel quarto finale: ospiti aggressivi, ma contenuti da una difesa Neonis che sale di colpi, attacco Neonis che fa a fette San Donà con i pick and roll e le invenzioni di Kuvekalovic (27 punti per lui).

A 2’ dalla sirena una tripla da 9 metri di Kuvekalovic chiude il match; ora testa sabato prossimo alla Calligaris (sempre in casa e sempre alle 19), che ha battuto l’ex capolista Ormelle.

NEONIS BASKET – SAN DONA’ DI PIAVE 75-59

Parziali 22-16 | 46-34 | 58-44

NEONIS BASKET Maluta 6, Maralossou 3, Crestan 2 Norcen, Bovo 15, Righetti 8, Margoni 3 Kuvekalovic 27, Piarchak 11, Mosconi. Non entrati: Fioraliso e Maccarrone. All. Brecciaroli

SAN DONA’ DI PIAVE.: Di Laurenzio E. 4, Favaro G. 2, Di Laurenzio D. 9, Favaro D., Obarek 11, Cerchier 2, Bucciol, Bergamo 16, Basso, Zorzan 2, Pravato 13. Non entrato: Steffenel. All.:Coppo

Arbitri: Colombo di Pordenone e Gattullo di San Vito al Tagliamento (Pn)

Note: Usciti per 5 falli Crestan (Neonis).

Luca Zigiotti