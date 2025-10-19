11 C
Pordenone
lunedì , 20 Ottobre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Le Aquile riprendono subito il volo con il San Donà

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

PORDENONE – Le Aquile di Vallenoncello riprendono immediatamente il volo, e sbrigano con autorità la pratica San Donà di Piave con un 75-59 che dice (quasi) tutto sui valori in campo e sull’approccio della Neonis al match.

La ciliegina sulla torta la mettono le assenze: la vittoria è arrivata nonostante le assenze di Brusamarello e Girardo, che torneranno prestissimo su questi schermi.
Dopo il classico inizio di studio (11-11 a metà primo quarto), la difesa Neonis mette la museruola all’attacco veneto, e martellando da 3 (5 triple nel periodo) crea il primo break. L’inerzia prosegue anche nel secondo periodo, fino al + 20 Neonis a -1’20” dall’intervallo, quando un blackout delle Aquile rimetteva nel match gli ospiti sul -12 a metà tempo.

La tensione imbruttiva il match nel terzo periodo, ma la Neonis teneva comunque salda la barra in difesa, mantenendo sempre la doppia cifra di vantaggio, anche se mancava diverse occasioni per il colpo del ko.
Stessa musica anche nel quarto finale: ospiti aggressivi, ma contenuti da una difesa Neonis che sale di colpi, attacco Neonis che fa a fette San Donà con i pick and roll e le invenzioni di Kuvekalovic (27 punti per lui).
A 2’ dalla sirena una tripla da 9 metri di Kuvekalovic chiude il match; ora testa sabato prossimo alla Calligaris (sempre in casa e sempre alle 19), che ha battuto l’ex capolista Ormelle.

NEONIS BASKET – SAN DONA’ DI PIAVE 75-59
Parziali 22-16 | 46-34 | 58-44
NEONIS BASKET Maluta 6, Maralossou 3, Crestan 2 Norcen, Bovo 15, Righetti 8, Margoni 3 Kuvekalovic 27, Piarchak 11, Mosconi. Non entrati: Fioraliso e Maccarrone. All. Brecciaroli
SAN DONA’ DI PIAVE.: Di Laurenzio E. 4, Favaro G. 2, Di Laurenzio D. 9, Favaro D., Obarek 11, Cerchier 2, Bucciol, Bergamo 16, Basso, Zorzan 2, Pravato 13. Non entrato: Steffenel. All.:Coppo
Arbitri: Colombo di Pordenone e Gattullo di San Vito al Tagliamento (Pn)
Note: Usciti per 5 falli Crestan (Neonis).

Luca Zigiotti

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.