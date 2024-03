Le donne Coldiretti: “Coltivare rispetto” incontro confronto in fiera a Ortogiardino

PORDENONE – “Coltivare il rispetto”. Questo è il titolo che le donne della Coldiretti di Pordenone, in occasione della giornata internazionale della donna, proporranno l’8 marzo, dalle 16, in fiera a Pordenone, nell’ambito di Ortogiardino, nello spazio Campagna Amica (padiglione 8).

Un incontro, confronto, tra donne imprenditrici agricole, ma non solo.

L’appuntamento, infatti, è aperto a tutti e ha in programma una scaletta che vedrà, la responsabile delle donne di Coldiretti Pordenone, Francesca Muner, confrontarsi con Paola Dalle Molle, vice presidente dei giornalisti Fvg.

Donne per le donne: la solidarietà che viene dai campi sarà l’argomento trattato dalla responsabile delle donne della Coldiretti che parlerà anche di rispetto per il lavoro e nello specifico di quello del settore primario sempre di più minacciato dalla concorrenza sleale a discapito della qualità delle produzioni e del cibo a chilometro zero.

Il ruolo dell’informazione come strumento di prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne sarà il tema di Paola Dalle Molle che in qualità di giornalista affronterà questioni quotidiane dove anche le imprenditrici agricole sono direttamente coinvolte.

Sempre interessante sarà le testimonianze di sei giovani imprenditrici agricole che racconteranno l’attività e il loro ruolo nell’ambito dell’impresa familiare.

Al termine l’aperitivo in rosa, esclusivamente con prodotti a chilometro zero del territorio.