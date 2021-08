Le emozioni corrono su due ruote: il 21 agosto torna Trofeo Emozione

PORDENONE – Si chiama Trofeo Emozione, è la gara ciclistica in linea organizzata da Asd Emozione che per la terza volta porterà a Pordenone squadre della categoria Juniores provenienti da tutta Italia e dall’estero. Sabato 21 agosto 2021 oltre 160 giovani atleti si sfideranno su un percorso pensato appositamente per mettere alla prova le loro capacità di padroneggiare la strada, dalla pianura alla montagna, con un dislivello di 2.100 mt.

Si partirà dal cuore di Pordenone e si proseguirà per 127 km, toccando alcune fra le più note cittadine della provincia pordenonese, sforando per un tratto anche nell’udinese. Nastro d’arrivo a Tramonti di Sopra. Ad avvalorare l’iniziativa, la partnership con il Team Bahrain Victorious, nota squadra internazionale che sarà presente con una rappresentanza anche il giorno della gara.

Per il vincitore, l’opportunità unica di partecipare ad uno stage in Spagna proprio con il Team Bahrain Victorious. L’evento ha il patrocinio del Comune di Pordenone.

Nato con l’intento di dare ai giovani amanti delle due ruote un assaggio di ciò che può essere una gara professionistica, Trofeo Emozione rappresenta per la categoria Juniores (17-19 anni) una prova tecnica e dura, con due salite importanti (Sella Chianzutan 954 mt e Passo Rest 1.052 mt).

“Ci piace riprendere le parole di Ivan Basso, quando affermava che sono sempre le salite a fare la storia – afferma Andrea Favot, direttore sportivo della gara – Per il terzo anno la nostra associazione ha lavorato senza sosta per portare avanti il progetto Trofeo Emozione. Il nostro presidente Adolfo Sacchetto e io siamo orgogliosi di aver trovato moltissimo riscontro e supporto da partner e sponsor del territorio e non solo.

Il percorso è inoltre un modo per far conoscere i paesaggi unici della nostra regione, dalle grave alle Dolomiti Friulane. Ciò che vorremmo è riuscire a dare ai ragazzi momenti di grande emozione e regalare loro ricordi importanti impressi nella memoria per sempre.”

La peculiarità di Trofeo Emozione è data in primis dal fatto che è una gara in linea: non sono molte nel nord Italia, infatti, le occasioni per i ragazzi che si avvicinano al professionismo di correre su questo tipo di percorso. In più, ci sarà per loro l’opportunità di confrontarsi con avversari di prim’ordine. Al momento le squadre iscritte sono già 16, provenienti dal Friuli Venezia Giulia e da Veneto, Trentino, Lombardia, Toscana, Lazio e Sicilia. Ci sono anche team stranieri che hanno inviato la loro adesione, garantendo all’evento una valenza internazionale. Le iscrizioni si chiuderanno il 18 agosto.

La partnership con il Team Bahrain Victorious arriva a seguito di un intenso lavoro di relazione tra Sacchetto e Favot di Asd Emozione e i referenti della squadra. Trofeo Emozione è risultato essere un’opportunità condivisa per promuovere il ciclismo dei giovani e per mettere al primo posto le emozioni che le due ruote possono regalare e le aspirazioni al professionismo.