Loperfido (FdI) “Calo migranti da Balcani risultato azione concertata da Governo”

PORDENONE – “Gli arrivi più che dimezzati di migranti in Friuli Venezia Giulia dalla Rotta balcanica (dati agenzia Frontex) sono un risultato delle politiche messe in atto dal Governo Meloni. Della condivisione di obiettivi e della collaborazione a più livelli, dagli stati confinanti agli enti territoriali come la Regione”, lo scrive in una nota l’onorevole friulano di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido, membro delle Commissioni Esteri e Difesa alla Camera.

“L’azione sinergica messa in atto in questi mesi sta contrastando efficacemente il traffico di esseri umani, dalla riduzione degli sbarchi nel nostro Paese alla Rotta balcanica a noi vicina. Un netto calo di ingressi a cui hanno concorso la sospensione di Schengen e la piena responsabilizzazione degli stati balcanici, oltre che gli ottimi rapporti consolidati fra tutte le istituzioni, vedasi il recentissimo trasferimento di richiedenti asilo a Pordenone, su cui certa sinistra a livello locale sta straparlando, arrivando ad attaccare, in nome di non si sa bene quale “bene comune”, addirittura la Questura.

Una generale presa di responsabilità quindi di chi deve prendere decisioni – conclude Loperfido, Presidente di Fratelli d’Italia Pordenone – per garantire sicurezza al territorio e a tutti i suoi abitanti. Fortunatamente questo processo non coinvolge la sinistra che in queste ore farnetica sui bivacchi a Pordenone. La nostra amata città chissà cosa potrebbe diventare se mai certe forze dovessero governarla”.