Loperfido (FdI) “Cordovado, plauso alle forze dell’ordine”

PORDENONE – “Ci teniamo a congratularci pubblicamente con tutte le forze dell’ordine coinvolte nella mediazione con l’uomo asserragliatosi nella propria abitazione di Cordovado per 50 ore”: lo evidenzia in una nota il coordinatore di Fratelli d’Italia Pordenone, onorevole Emanuele Loperfido.

“Non era una situazione facile, e fortunatamente nuova per la nostra realtà. Tutte le “divise” coinvolte – dichiara il deputato – hanno agito brillantemente di squadra, mettendo a disposizione tutte le proprie competenze, con il fondamentale coordinamento di Prefetto, Questore e Comandante dei Carabinieri.

Un plauso particolare ai reparti speciali dei Carabinieri e a tutti per la pronta messa in sicurezza della comunità, poi per la messa in atto delle più corrette azioni che hanno permesso di arrivare alla mediazione finale, l’esito da tutti auspicato”.