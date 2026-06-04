Regina Cartelli ved. Querin

di anni 77
Ne danno il triste annuncio la figlia Gabriella, il fratello Ercole con Lorietta, gli adorati nipoti Cristina con Andrea, Giacomo con Sara, Anna, Noemi, Adele, Nora, Lidia ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Sabato 6 alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Fagnigola.
Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 19.30 nella chiesa medesima.
Dopo la cerimonia si proseguirà per il cimitero di Fagnigola.
Non fiori ma opere di bene.
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