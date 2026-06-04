anni 82
Ne danno il triste annuncio: la moglie Lilli,
il fratello, le sorelle, i nipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno domani Venerdì 5 Giugno alle ore 10:30,
nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo
dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto n.16, a Pordenone.
Dopo la cerimonia il caro Giovanni proseguirà per la cremazione.
Questa sera alle ore 19:00 in chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
La famiglia ringrazia sin d’ora, quanti vorranno onorare la sua memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Giovanni Trevisiol Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo