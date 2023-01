Loperfido (FdI) “firmata proposta legge ripristino Province”

PORDENONE – L’onorevole Emanuele Loperfido (FdI) ha firmato la proposta di legge – tema molto sentito in Friuli Venezia Giulia – per il ripristino delle province presentata da Fratelli d’Italia e oggetto di prossima discussione parlamentare.

“In Friuli Venezia Giulia – dichiara il deputato pordenonese – la maggioranza vuole fermamente e con ragionevolezza tornare alle province, cancellate insensatamente – prima regione d’Italia a farlo, non certo un vanto, nel 2016 dall’allora presidente Serracchiani. Risultato di valutazioni superficiali e che dopo questi anni di amministratore comunale posso giudicare a – ragion veduta – tali. La “Riforma” Serracchiani, cancellando le province anche come enti di secondo grado, si è rivelata un danno per il nostro territorio. La reale semplificazione, i risparmi decantati, una generale modernizzazione e avvicinamento ai cittadini sono rimasti meri intenti”.

“Tutt’altro. Così (mal) facendo Serracchiani – evidenzia l’onorevole Loperfido – ha lasciato porzioni significative del territorio regionale, caratterizzato da tanti piccoli comuni che senza un ente intermedio non sono nelle condizioni di gestire arterie stradali, edifici scolastici e altri servizi essenziali, dovendo rimandare a un nuovo contenitore (all’epoca UTI, esperienza fallimentare) privo di rappresentatività elettorale. Innumerevoli gli interrogativi ereditati da questa illuminante “Riforma”. La qualità di molti servizi erogati – complici tutte queste incertezze – è diminuita e con i cittadini – in diversi ambiti – le distanze sono aumentate”.

“Per questo – conclude Loperfido – ho firmato la proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia per ripristinare le province che approderà presto in aula. Ciò che funziona(va) va tutelato. Ci vorrà del tempo, ma la volontà parlamentare, a cui i rappresentanti di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia daranno pieno sostegno, è chiara”.