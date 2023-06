Loperfido (FdI) “numeri positivi per industria Fvg”

PORDENONE – “Le stime di crescita del nostro Paese (+0,9% del Pil secondo l’Istat) sono migliori delle iniziali previsioni e delle principali economie europee. Un certificato del buon Governo, che vede un presidente come Giorgia Meloni quotidianamente impegnato sui temi economici nazionali quanto di (eccellente) diplomazia internazionale.

Con dei ministri che lavorano senza sosta per attuare le riforme strutturali per alleggerire il cuneo fiscale, favorire le assunzioni e permettere alle imprese di affacciarsi all’estero con alle spalle un sistema Italia che funziona e dà costante supporto”: lo afferma l’onorevole Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d’Italia.

“Da friulano, inoltre, valuto con soddisfazione i numeri positivi – segnale di ripresa – fatti registrare dal comparto industriale della nostra regione (nel primo trimestre 2023 rispetto al precedente +4,3% la produzione, +12,1% gli ordinativi), scenario che la politica locale continuerà a stimolare e sostenere”, evidenzia Loperfido, coordinatore di FdI Pordenone.

“Il Friuli Venezia Giulia con le sue imprese – conclude il deputato – è e in queste condizioni lo sarà sempre più un riferimento per Italia e Balcani, grazie alla sua posizione baricentrica. Generando così ricchezza per il territorio e tutti i cittadini”.