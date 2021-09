Lutto per la scomparsa di Ilario Sartor, storico ristoratore pordenonese

PORDENONE – Anche l’Ascom-Confcommercio provinciale è in lutto per la scomparsa di Ilario Sartor, 71 anni, storico titolare da quattro decenni de La Vecia osteria del Moro, fascinoso locale nel cuore del centro storico di Pordenone diventato un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e non solo.

Nella struttura associativa è stato per molti anni nel direttivo del gruppo Ristoranti, svolgendo un «ruolo primario nella crescita e nell’impegno professionale della categoria incentrato, soprattutto, alla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche del territorio», ha sottolineato Pierangelo Dal Mas attuale presidente dei ristoratori.

Una vita dedicata al lavoro, insieme alla moglie Solidea e poi al figlio Claudio, premiata dall’Ascom e 50&Più che nel 2013 consegna nelle mani di Ilario il premio ‘Maestro del Commercio’ con l’Aquila d’oro. Poi nella recente edizione di Pordenolegge, in occasione del concorso Vetrine in Giallo, la foto più votata sui social è stata quella della Vecia Osteria al Moro, già vincitrice nel 2018, del premio speciale per il miglior dehor, che ha raccontato la storia di tutte le edizioni del festival del libro collezionando ed esponendo, adeguatamente incorniciati, tutti i vecchi manifesti. Il premio (instagram) è stato ritirato dal figlio Claudio.

Anche il presidente di Confcommercio Alberto Marchiori si è unito al dolore della famiglia ricordando la figura umana e amica di Ilario, sempre attento e disponibile a ricevere i clienti nel locale in qualsiasi momento della giornata. «La sua Osteria si è sempre distinta per una cucina attenta al territorio, con piatti semplici, genuini e portati avanti nella tradizione tipica della comunità friulana».