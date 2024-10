Maria Teresa Ruta inaugura, il 4, Pordenone Artandfood 2024

PORDENONE – Oggi, 4 ottobre, è il giorno dell’apertura di Pordenone ArtandFood, festival della qualità del Friuli Occidentale in tema di gusto, promosso da TEF-Territorio Economia Futuro, Società in house della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, con il Comune di Pordenone, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG.

Una kermesse che dal 4 al 6 ottobre presenterà un programma ispirato al focus “erbe aromatiche e spezie”, tema che evoca profumi e tradizioni vicine e lontane, fra antiche ricette, incroci di sapori e originali contaminazioni.

L’inaugurazione dell’edizione 2024 (con ingresso libero su prenotazione) sarà a Palazzo Montereale Mantica, che accoglierà venerdì 4 ottobre alle 19.30 la simpatia della “madrina” del festival Maria Teresa Ruta, conduttrice televisiva e donna di spettacolo che racconterà al pubblico, intervistata da Maira Trevisan, curiosità e aneddoti della sua lunga carriera di successo in tv.

Nata a Torino da padre siciliano e madre calabrese, dopo aver vinto alcuni concorsi di bellezza si trasferisce a Roma, dove inizia a fare la modella e comparsa cinematografica. In tv lavora alla Domenica sportiva accanto a Sandro Ciotti e poi a Il processo del lunedì. Negli anni Novanta, invece, conduce diversi programmi di intrattenimento e informazione, tra cui Giochi senza frontiere, Lo zecchino d’oro, Unomattina, A tu per tu.

Nel 2004 è tra i concorrenti della prima edizione de L’isola dei famosi e nel 2018 vince, in coppia con Patrizia Rossetti, Pechino Express. Opinionista e inviata di vari programmi sulle reti RAI e Mediaset, nel 2023 partecipa a Tale e quale show. Tra i numerosi temi di cui si è occupata in tv, anche quelli di salute e benessere (TG Salute di OdeonTv, Vivere bene su Canale 5) e la cucina, in particolare nel seguitissimo show cooking di Telenord Chef per passione.

A questo evento inaugurale si abbinerà anche il primo “assaggio d’autore” di ArtandFood, con il nuovissimo “Bauletto Dolomitico” creato dal pasticcere Luca Diana come “dolce di Pordenone”, su ispirazione del tema scelto dal festival per il 2024: un soffice lievitato con fichi, licheni ed infusione di fiori ed erbe alpine che richiama un’altra meraviglia del territorio come quella delle Dolomiti Unesco, dolce viaggio tra i “paesaggi del gusto” delle valli montane pordenonesi.

Nel pomeriggio alle ore 16.30 nell’Auditorium della Regione FVG in via Roma (sempre con ingresso libero su prenotazione) avrà luogo la cerimonia di consegna dei Premi Pordenone ArtandFood Young, progetto ambizioso che vede crescere quest’anno gli Istituti scolastici partecipanti, tutti specializzati nel settore alberghiero: Civiform di Cividale del Friuli, Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone, IAL FVG – Scuola Alberghiera di Aviano, ISIS F. Flora di Pordenone.

Tre le categorie che saranno premiate, con riconoscimenti ai primi tre migliori chef, pasticceri e barman/barwoman che si saranno distinti nelle prove del Concorso affrontate di fronte ai qualificati membri della Giuria, con la supervisione di Danilo Freguja, “maestro dei maestri” in cioccolateria e pasticceria (Pastry Legend 2024), insieme ai docenti delle specifiche materie.

Programma e link per le prenotazioni online agli eventi del festival si trovano sul sito www.pordenonewithlove.it e sulle pagine Facebook e Instagram @pordenoneartandfood