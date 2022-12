Maurizio Bailot e il calendario “La me bela vecia Pordenon”

PORDENONE – Alcuni giorni fa l’artista pordenonese Maurizio Bailot ha omaggiato il Comune di Pordenone con una delle sue opere realizzate per il calendario 2023 edito dalla Proloco Pordenone, progetto intitolato “La me bela vecia Pordenon”. Tredici dipinti in varie tecniche che ritraggono diversi scorci della nostra città.

Maurizio Bailot vive con la moglie e i suoi tre figli da quasi 17 anni in North Carolina, dove si è trasferito al seguito di una famosa azienda friulana che opera nel settore del legno.

Da sempre appassionato di pittura e profondamente legato alla nostra terra, ama riprodurre luoghi caratteristici ed immortali di Pordenone, di cui porta sempre nel cuore il ricordo, anche dall’altra parte dell’oceano.

Per ringraziarlo sia per il suo gradito omaggio che per il dono che Bailot ha fatto alla città con questo calendario, gli assessori Walter De Bortoli ed Alberto Parigi gli hanno consegnato uno stemma ed un dvd su Pordenone.

È possibile ritirare il calendario 2023 ed ammirare le sue opere presso il chiostro della biblioteca civica in Piazza XX Settembre, oppure nella sede della Proloco Pordenone. Si troveranno gli originali di tutti i dodici mesi del calendario e otto altri lavori tra cui alcuni inediti. La mostra sarà aperta fino al 24 dicembre ed alcuni lavori sono disponibili per l’acquisto.