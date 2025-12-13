Mercatini e intrattenimento in Piazza della Motta il 13 e 14 dicembre

PORDENONE – Il Natale a Pordenone 2025 si arricchisce di una novità: sabato 13 e domenica 14 dicembre, dalle 10:00 alle 18:00 con orario continuato, Piazza della Motta ospita “Melting Christmas”: non un semplice mercatino, ma un’esperienza completa che unisce artigianato di qualità, creatività, intrattenimento per i bambini e gastronomia in un’atmosfera natalizia moderna, autentica e coinvolgente. Melting Christmas è pensato per offrire qualcosa di speciale a tutti: famiglie con bambini, appassionati di handmade, chi cerca regali unici o chi desidera semplicemente immergersi nella magia del Natale in centro città.

“Abbiamo pensato a qualcosa di più di un semplice mercatino”, spiega l’Assessore Alberto Parigi. “Oltre alla possibilità di acquistare prodotti handmade e creativi incontrando gli artigiani – che già di per sé rappresenta un’offerta che punta alla qualità – abbiamo voluto proporre una serie di eventi complementari capaci di trasformare Piazza della Motta in un vero e proprio polo natalizio. L’obiettivo è permettere ai pordenonesi e ai visitatori di vivere appieno questo spazio, proprio come è accaduto lo scorso fine settimana con la Fabbrica dei Giocattoli, che ha registrato migliaia di presenze con un successo di pubblico davvero soddisfacente”.

Un elemento distintivo dell’evento è la varietà dell’offerta: gli espositori cambieranno nelle due giornate, garantendo un’esperienza diversa a chi sceglierà di visitare il mercatino sia sabato che domenica. Ogni giornata proporrà una selezione curata di artigiani del territorio, con stand che rappresentano un percorso tra oggetti unici, materiali ricercati, tradizioni reinterpretate e storie che prendono forma attraverso il lavoro di mani esperte e appassionate.

IL PROGRAMMA

Sabato 13 dicembre: la giornata inaugurale vedrà l’apertura dei mercatini artigianali creativi alle ore 10:00. A seguire alle ore 11:00 i bambini potranno partecipare al laboratorio di creazione di cartoline natalizie (i laboratori richiedono la presenza dei genitori), mentre nel pomeriggio, alle 15:00, si terranno contemporaneamente uno spettacolo di giocoleria e trampolieri e un laboratorio di arte postale e mail art in collaborazione con Ubik Art e con gli studenti del Postcards Project del Liceo Artistico E. Galvani. La giornata proseguirà con le suggestive proiezioni natalizie sui palazzi storici della Piazza.

Domenica 14 dicembre: anche la seconda giornata offrirà mercatini artigianali dalle ore 10:00 alle 18:00, con nuovi espositori e prodotti. Alle 10:30 si terrà un laboratorio speciale per bambini dedicato alla creazione di cartoline natalizie con stampa artigianale dell’artista Chiaramente Illustrazioni (i laboratori richiedono la presenza dei genitori) e gli spettacoli di giocoleria e trampolieri animeranno la piazza alle 10:00 e alle 15:00.

Durante entrambe le giornate, un food truck offrirà cioccolate calde, tè e dolci per riscaldare l’atmosfera natalizia e grazie alla collaborazione con Monologue Pordenone sarà disponibile il servizio di ristorazione con una postazione esterna dove gustare pranzi e aperitivi vista Piazza.