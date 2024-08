Mercato cittadino, bancarelle di viale Trieste trasferite in via Roma e via dei Molini

PORDENONE – Gli operatori del mercato cittadino di Pordenone normalmente situati in viale Trieste, sono stati collocati in via dei Molini e via Roma.

Lo spostamento, disposto con determinazione dirigenziale n. 1834/2024, si è reso necessario per consentire l’apertura di un cantiere edile per lavori di manutenzione straordinaria in viale Trieste, con installazioni permanenti fino al mese di dicembre compreso.

Il cantiere occuperà quasi la metà di viale Trieste compromettendo, nelle giornate di mercato, il rispetto delle distanze minime di sicurezza.

A ciò si aggiunge che diversi operatori collocati in viale Trieste hanno chiesto all’Amministrazione comunale di poter essere trasferiti in altra zona.

L’Amministrazione ha valutato dunque opportuno, in coincidenza con l’installazione del cantiere edile che investe viale Trieste per un tempo prolungato, accogliere le richieste degli operatori, individuando la loro nuova collocazione in via Roma e via dei Molini.

La nuova collocazione permarrà per tutta la durata dell’occupazione del cantiere edile in viale Trieste e comunque fino al completamento della procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione delle nuove concessioni dei mercati cittadini.