M’illumino di meno, iniziativa del Comune l’11 marzo

PORDENONE – L’Amministrazione Comune , aderendo all’iniziativa “M’Illumino di Meno”, venerdì 11 marzo 2022 dalle 18.00 alle 22.30 spegnerà l’illuminazione di sei edifici pubblici e uno privato; Municipio/Loggia, Campanile San Marco, Museo di storia naturale in Piazza della Motta, Ex- Convento di San Francesco, Museo civico d’arte di palazzo Ricchieri e la facciata di palazzo Cossetti sede amministrativa dell’istituto bancario Credite agricole – Friuladria.

“Questa edizione in particolare – commenta l’assessore all’urbanistica Cristina Amirante delegata a trattare anche delle iniziative in merito al risparmio energetico – rappresenta un rilevante momento di sensibilizzazione e di informazione della cittadinanza su queste tematiche, ed è perfettamente in linea con la politica di risparmio e di efficientamento energetico del patrimonio pubblico e di incentivazione a favore degli interventi del privato, il progetto del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e il nuovo Biciplan, già adottati dalla Giunta Comunale, che verrà presentato in settimana in commissione consiliare, che prevede soluzioni di scambio intermodale bici/bus. A maggior ragione, proprio in questi giorni la rassegna “Design week” affronta le tematiche legate alla sostenibilità ambientale e sociale nel mondo del Design”

Dal 2005 la trasmissione Caterpillar Radio 2 sollecita la collettività al risparmio energetico e al cambiamento degli stili di vita, con atti simbolici ma anche concreti e partecipati a livello nazionale con lo spegnimento dell’illuminazione di edifici e piazze.

Quest’anno i testimonial saranno l’atleta Paola Gianotti particolarmente dinamica promotrice dell’uso della bicicletta e il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso che promuove l’utilizzo delle piante come strumenti per compiere la transazione ecologica.

“Caterpilar” suggerisce le buone abitudini per ridurre i consumi: spegnere le luci se non servono e non lasciare in stand-by gli apparecchi elettronici; sbrinare frequentemente il frigorifero, tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria; coprire le pentole quando si bolle l’acqua ed evitare che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola; ridurre gli spifferi riempiendo gli infissi di materiale che non lascia passare aria e le tende davanti alle finestre e alle porte esterne; risparmiare l’acqua applicando il rompigetto ai rubinetti; evitare lo spreco alimentare; fare una corretta raccolta differenziata; dare una seconda vita agli oggetti per allontanare il fine vita delle cose; utilizzare l’automobile il meno possibile e condividerla con chi fa lo stesso tragitto e privilegiare l’uso della bicicletta o i mezzi pubblici; piantare alberi, piante e fiori ovunque possibile: in città, nei giardini e sui balconi poiché le piante purificano l’aria e ospitano uccelli e insetti impollinatori.