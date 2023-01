Morto Enea Costalonga, commercio e sport in lutto

PORDENONE – Ancora un lutto per la città. Si è spento in ospedale all’età di 82 anni Enea Costalonga, una figura che ha fatto la storia del commercio alimentare, ma anche nello sport, del Friuli occidentale.

Per 31 anni è stato responsabile della federazione dettaglianti alimentaristi del FriuliVg e nel consiglio direttivo dell’associazione di categoria guidata dall’allora presidente provinciale Alberto Marchiori che, oggi, lo ricorda come «un uomo costantemente impegnato alla crescita professionale della categoria e, più in generale, allo sviluppo economico del capoluogo».

Dopo aver spostato Libera Ciprian gestì, per 42 anni, l’attività alimentare in viale Venezia Pordenone.

A ricordare la figura di Costalonga, dicendosi addolorato per la perdita ed esprimendo vicinanza alla famiglia, anche l’attuale presidente di Confcommercio Fabio Pillon e l’intera struttura Ascom, unitamente al presidente degli alimentaristi Sergio Bertanza.