Pesistica, due giovani atlete di Pordenone sugli scudi agli Italiani Under 13

PORDENONE – Un titolo italiano con record di classe e un terzo posto per le due portacolori della Pesistica Pordenone, Matilde Tomé e Vittoria Turchet ai recenti campionati italiani Under 13 tenutisi a Roma sabato 2 dicembre.

Matilde Tomè, proveniente dalla scuola media di Cordenons, ha vinto l’oro nella categoria fino a 59 kg conquistando anche il record italiano di totale. La sorella Agnese è insieme a Maria Maio la prima pesista di 9 anni che frequenta la palestra di via Fratelli Rosselli.

Vittoria Turchet allieva della “Pasolini” di Pordenone era al suo primo campionato italiano. Per lui un più che lusinghiero terzo posto nella categoria fino a 55 kg. Sommando le loro prestazioni la Pesistica Pordenone ha chiuso al terzo posto nella classifica per società.

Nel frattempo si avvicina l’appuntamento clou del calendario nazionale, i campionati italiani assoluti, in programma al Centro Sportivo dell’Esercito della Cecchignola di Roma il 16 e 17 dicembre. “Il tentativo è quello di portare a casa il massimo – spiega il tecnico Luigi Grando – abbiamo 3 donne in lizza per il titolo, Eleni Battistetti, Lisa Lotti e Sara dal Bò. Nei maschi i giovanissimi Paride Dragna e Tommaso Protani cercheranno di guadagnare un posto sul podio. Questo Assoluto arriva a chiudere un anno record nelle medaglie e nelle partecipazioni ad eventi nazionali per il nostro club”.

Sarà in gara anche Mirko Zanni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e in predicato di essere protagonista anche a Parigi 2024, che, negli ultimi mesi è stato condizionato da una infiammazione al tendine rotuleo, userà gli Italiani come gara test per provare la propria articolazione su una pedana di gara. Per il fuoriclasse di Cordenons, cresciuto nella Pesistica Pordenone e ora appartenente al GS Esercito, ci saranno poi altre due gare internazionali in vista attraverso le quali strappare il biglietto per la rassegna a cinque cerchi della prossima estate: i campionati europei in Bulgaria a metà febbraio e la Coppa del Mondo a fine aprile in Thailandia. Attualmente Zanni è nono nel ranking mondiale della categoria -73 kg (vanno alle Olimpiadi i primi dieci), ma dovrà guardarsi dall’assalto degli atleti colombiani e venezuelani.