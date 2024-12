Natale a Pordenone, eventi dal 24 al 30 dicembre

PORDENONE – Pordenone si illumina di magia per il Natale 2024 con un programma ricco di eventi pensati per grandi e piccini. Dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, la città si trasformerà in un magico villaggio natalizio, offrendo un’ampia gamma di attività culturali, musicali, teatrali e di intrattenimento.

Ecco alcuni degli eventi più importanti in programma:

Martedì 24 dicembre

Mercato straordinario in centro città, sostituirà quello di mercoledì 25, giorno di Natale.

Nella biblioteca della Bastia del Castello di Torre, dalle ore 15:00 laboratorio creativo “Aspettando il Natale” per bambini dai 5 anni in su.

Dalle ore 18:30 in piazza XX Settembre Wideline dance show festeggia i 100 anni dall’invenzione della radio insieme agli speaker e dj che hanno fatto la storia delle radio locali del pordenonese.

Aperture festive speciali del Palazzo del Fumetto nel periodo natalizio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, fino al 6 gennaio 2025.

Mercoledì 25 dicembre

Nel giorno di Natale, alle ore 21:30 al Capitol di via Mazzini, Christmas party con Top of the Pops, sulle note delle migliori hit pop per scambiarsi auguri, abbracci e regali.

Giovedì 26 dicembre

Alle ore 17:30 Concerto di natale della Società Filarmonica di Roveredo all’Auditorium Concordia.

Alle ore 18:00, all’ex convento di San Francesco, omaggio a Luisa Tetrazzini, soprano leggendario nella Pordenone dell’800, con uno spettacolo teatrale.

Venerdì 27 dicembre

Weekend di “Avventure natalizie” per bambini e famiglie alla scoperta dei Musei civici archeologico di Torre, di storia naturale e d’arte di Palazzo Ricchieri, con attività e lavoratori tra le sorprendenti dalle ore 8:30.

…e dalle ore 20:00 i bambini diventano piccoli esploratori notturni tra le sale di Palazzo Ricchieri con la Nanna al museo, un’avventura unica e un’opportunità speciale per tutta la famiglia che per una notte sarà accompagnata tra le sale del museo d’arte, tra giochi, laboratori, storie cavalleresche della buona notte e lo spuntino di mezzanotte!

Alle ore 17:00 in sala Degan della Biblioteca “Che Natale in città! Esprimi un desiderio!”, fiabe e racconti per sognare insieme con Fabio Scaramucci di Ortoteatro.

Alle ore 18:00 al Nuovo Cinema Teatro Don Bosco “Rane, ranocchi, incantesimi e pastrocchi”, spettacolo teatrale per bambini e famiglie scritto e realizzato da Giovanna Digito.

A Villanova, chiesa di Sant Ulderico, alle ore 20:45 “Artaban – La leggenda del quarto re mago”, poema contadino di Antonio Catalano riletto da Andrea Chiappori.

Per la rassegna Acustica festival, alle ore 21:00 all’ex convento di San Francesco “Guitare en Voyage e Musica de dos Mundos”, concerto di Quitó De Sousa Antunes e Gabriel Guillén, con Diana Guillén.

Sabato 28 dicembre

Alle ore 11:00 al Duomo di San Marco, messa per l’80° anniversario del bombardamento su Pordenone, per ricordare le vittime del grande bombardamento che colpì Pordenone durante la Seconda Guerra Mondiale.

Alle ore 11:00 al Palazzo del Fumetto Enrico Sist, appassionato di fumetto e cultura pop, esplora l’immaginario unico dei Tre Allegri Ragazzi Morti con una visita guidata alla mostra.

Alle ore 17:00 in sala Degan della Biblioteca “Che Natale in città! Come Celestina gabbò il diavolo e diventò principessa” e altre storie per un Natale da fiaba con Fabio Scaramucci di Ortoteatro.

Musica dance in piazza XX Settembre dalle ore 19:30 con il dj set di Gianfranco Amodio.

Per la rassegna Acustica festival, alle ore 21:00 all’ex convento di San Francesco “La chitarra nell’ottocento e Musica spagnola”, concerto di Francesco Taranto e Tom Kerstens.

Domenica 29 dicembre

Alle ore 16:00 al Palazzo del Fumetto Enrico Sist, appassionato di fumetto e cultura pop, esplora l’immaginario unico dei Tre Allegri Ragazzi Morti con una visita guidata alla mostra.

Per la rassegna Acustica festival, alle ore 21:00 all’ex convento di San Francesco “Paul McCartney e i Beatles. Due leggende!”, concerto del duo Saverio Mercadante e Gianmarco Tognazzi.

Lunedì 30 dicembre

Le “Avventure natalizie” per bambini e famiglie alla scoperta dei Musei civici archeologico di Torre, di storia naturale e d’arte di Palazzo Ricchieri proseguono anche oggi, con attività e lavoratori tra le sorprendenti dalle ore 8:30.

Alle ore 17:00 in sala Degan della Biblioteca “Che Natale in città! Il pacchetto rosso” e altre storie di regali speciali, con Lucia Roman di Ortoteatro.

Per la rassegna Acustica festival, alle ore 21:00 all’ex convento di San Francesco “Roots”, concerto di chitarra acustica contemporanea con Giovanni Baglioni.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito natale.comune.pordenone.it