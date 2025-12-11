Neonis – Intermek, il derby di Santa Lucia

Santa Lucia si ricorda degli appassionati di basket pordenonese, e porta loro un sontuoso regalo. Sabato sera alle 19:00, nella “bombonera” di Vallenoncello la Neonis e l’Intermek Cordenons si sfideranno nello scontro al vertice della serie C friulana.

La capolista Neonis, in caso di vittoria, sarebbe campione d’inverno con una giornata d’anticipo, mentre Cordenons, seconda, arriverebbe ad un solo successo dalla corazzata pordenonese.

Le Aquile Neonis arrivano al derby in condizioni ottimali: imbattuti dalla 3^ di andata, hanno vinto gli ultimi 3 match con più di 20 punti di margine, e sotto le plance hanno recuperato anche Girardo, ex di giornata insieme a Crestan e, sulla sponda cordenonese, Gelormini. Non male per un roster completamente rinnovato in fase di mercato.

Anche l’Intermek non scherza, però: la sconfitta con Ormelle è stata l’unica delle ultime 7 giornate. Coach Paludetto, promosso a capo allenatore dopo anni di assistente a Matteo Celotto, ha saputo velocemente trovare la quadra di un roster che in estate ha perso giocatori del calibro di Di Prampero e Girardo.

A mettere ancora un po’ di pepe sulla sfida, se ce ne fosse stato bisogno, il ricordo dei play-off dell’anno scorso, quando in semifinale la Neonis con un secco 2-0 stoppò il sogno promozione dei cordenonesi.

La coppia giulian-pordenonese Dalibert e Meneguzzi avrà quindi un bel daffare nel dirigere una sfida così sentita. Unici a festeggiare in anticipo la biglietteria Neonis e, ancor più, il cassiere del fornitissimo chiosco dei padroni di casa, che pregusta il tutto esaurito prima e dopo il match.