NEWS – Due idee per il nuovo stadio. Anticipazioni di Amirante

PORDENONE – “Due idee percorribili e interessanti. Sono quelle che ci ha presentato il presidente Mauro Lovisa e che, a giorni, dovremo esaminare”.

L’anticipazione riguardante il nuovo stadio di Pordenone proviene dall’assessore comunale all’Urbanistica Cristina Amirante.

“Ora – aggiunge l’assessore – dobbiamo confrontarci, decidere quale sarà il sito dello stadio, e cominciare a lavorare. Il Comune è disponibile a realizzare tutte le opere di urbanizzazione, vedi la viabilità, infrastrutture, luci e parcheggi, nonché aiutare la società con il know-how dell’ente civico in termini di urbanistica. C’è, inoltre la possibilità di un finanziamento perchè il Pnnr dovrebbe dare la possibilità di partecipare a bandi sull’edilizia sportiva”.

“Lo stadio – conclude Amirante – verrebbe utilizzato come polo sportivo a servizio della città e, quindi, non solo per il calcio e soprattutto avere un polo per i concerti e altre attività culturali. Lo stadio, infine, sarebbe flessibile, adattabile alle varie serie del calcio, per non dover poi intervenire in modo strutturale”.