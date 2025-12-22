6.2 C
Nuovi locali, in città ha aperto “Dal Siciliano”

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Un angolo di Sicilia è arrivato nel cuore di Pordenone. Lunedì 22 dicembre ha aperto “Dal Siciliano”, il nuovo locale di Rosario Giannone che porta in città i sapori autentici della tradizione mediterranea. All’inaugurazione, ha preso parte l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto.

Il ristorante sorge negli spazi dell’ex Perla, poi pizzeria Dodo e successivamente Pistill, e propone un’offerta che punta su qualità e identità. Protagonista sarà la pizza, con impasto di ispirazione napoletana arricchito da ingredienti tipici siciliani. Il servizio sarà attivo a pranzo e a cena, con la possibilità di gustare anche primi piatti come la pasta a 5 euro.

All’interno del locale si potranno acquistare prodotti tipici dell’isola, mentre al bar saranno disponibili amari e liquori siciliani. Ampio spazio anche ai dolci, con cannoli da riempire al momento, cassata siciliana e dessert preparati dagli chef. Un nuovo indirizzo che promette di portare profumi e colori della Sicilia nel centro cittadino.

