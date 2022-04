Nuovo ospedale, si accende la polemica su padiglioni e mancanza di verde

PORDENONE – Il nuovo ospedale di Pordenone, da alcuni giorni, è al centro di una polemica innescata da un post dell’architetto Francesco Giannelli. “4 padiglioni … vicini vicini”. NUOVO OSPEDALE: per 6 facciate su 8, questo è quello che vedranno gli ammalati; un’altra – scrive Giannelli sul suo profilo facebook – si affaccia sul parcheggio che, senza un filo d’erba, impreziosisce maestosamente l’ingresso ( con 150mln€ fare 2 piani interrati con un giardino alberato di superficie no??) e l’ultima si apre sul Dipartimento di emergenza e vista sull’eliporto (che non è male dai)!! Gran bel progetto”.

Pronta la risposta dell’assessore comunale all’Ambiente Monica Cairoli che, sempre sul noto social, ribatte “mi batterò sempre perché i progetti del verde abbiano pari dignità di qualunque altro progetto, perché nei bandi sia chiaramente prevista la figura del progettista del verde. Perché venga inserito il collaudo delle opere a verde, perché nelle commissioni giudicatrici dei progetti ci sia anche la figura tecnica di riferimento.

Per l’ospedale forse qualche piccola cosa si potrà rimediare con le moderne tecniche di pareti verticali, forse perché anche queste devono essere previste in fase progettuale per essere funzionali al progetto. Ma soprattutto il verde non può essere un rimedio”.

Tra i commenti, segnaliamo quello di Iva Mari, componente del direttivo del Circolo della Cultura e delle Arti. “Come è potuto accadere? Nel 2022 un Ospedale a bordo di una delle strade di accesso alla città da un lato, a bordo parcheggio, già insufficiente, dall’altro . Neppure un albero, aria inquinata, rumore di traffico continuo”.

La foto è di Francesco Giannelli, dal suo profilo facebook.