15.2 C
Pordenone
lunedì , 11 Maggio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Nuovo Pordenone da sogno: vittoria sull’Ufm e spareggio promozione conquistato

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Spinto da oltre 2.500 sostenitori e in un’atmosfera magica, il Nuovo Pordenone ha sconfitto al Bottecchia (3-2) l’Ufm Monfalcone, ma questo non è bastato per assegnare il titolo di Eccellenza. Nuovo Pordenone e Lme hanno chiuso la stagione regolare appaiate in vetta a quota 68 punti e ora servirà uno spareggio per decretare la squadra campione e promossa in Serie D, sabato 16 maggio alle 17.30 a Monfalcone. Per chi uscirà sconfitto resterà comunque la possibilità di inseguire il salto di categoria attraverso gli spareggi nazionali riservati alle seconde classificate.

A rendere ancora più emozionante l’ultimo turno è stato il crollo dell’Ufm, che per larga parte della stagione aveva comandato la classifica. Al Bottecchia la formazione di Zanuttig si è arresa 3-2 al Nuovo Pordenone di Campaner, al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena.

Sono i ramarri a passare in vantaggio al 17’ con Zorzetto, ma la risposta ospite arriva quasi immediatamente grazie a Lucheo. L’equilibrio dura poco: al 26’ Zamuner firma il nuovo sorpasso che indirizza il match, mentre a metà ripresa ancora Zorzetto cala il tris e realizza la personale doppietta. L’Ufm prova a riaprire la partita all’82’ con Bertoli e nel finale si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma il forcing conclusivo si spegne contro la resistenza dei padroni di casa e per un gol annullato a Gabrieli per un fuorigioco millimetrico.

Fa il proprio dovere invece il Lme, che al Beltrame di Mortegliano supera 3-2 il Fontanafredda e aggancia così il Nuovo Pordenone in cima alla classifica. Successo pesante anche in chiave salvezza, perché la sconfitta costringerà i rossoneri a disputare il play-out contro il Rive Flaibano.

La squadra di Barbieri indirizza la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Lirussi e Bolgan. Nella ripresa il Fontanafredda reagisce e al 60’ Scappin accorcia le distanze, ma al 71’ è ancora Lirussi, con la doppietta personale, a ristabilire il doppio vantaggio. Nel recupero Manzato rende meno amaro il passivo firmando il definitivo 3-2, senza però evitare la sconfitta ai suoi.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.