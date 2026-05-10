Nuovo Pordenone da sogno: vittoria sull’Ufm e spareggio promozione conquistato

PORDENONE – Spinto da oltre 2.500 sostenitori e in un’atmosfera magica, il Nuovo Pordenone ha sconfitto al Bottecchia (3-2) l’Ufm Monfalcone, ma questo non è bastato per assegnare il titolo di Eccellenza. Nuovo Pordenone e Lme hanno chiuso la stagione regolare appaiate in vetta a quota 68 punti e ora servirà uno spareggio per decretare la squadra campione e promossa in Serie D, sabato 16 maggio alle 17.30 a Monfalcone. Per chi uscirà sconfitto resterà comunque la possibilità di inseguire il salto di categoria attraverso gli spareggi nazionali riservati alle seconde classificate.

A rendere ancora più emozionante l’ultimo turno è stato il crollo dell’Ufm, che per larga parte della stagione aveva comandato la classifica. Al Bottecchia la formazione di Zanuttig si è arresa 3-2 al Nuovo Pordenone di Campaner, al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena.

Sono i ramarri a passare in vantaggio al 17’ con Zorzetto, ma la risposta ospite arriva quasi immediatamente grazie a Lucheo. L’equilibrio dura poco: al 26’ Zamuner firma il nuovo sorpasso che indirizza il match, mentre a metà ripresa ancora Zorzetto cala il tris e realizza la personale doppietta. L’Ufm prova a riaprire la partita all’82’ con Bertoli e nel finale si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma il forcing conclusivo si spegne contro la resistenza dei padroni di casa e per un gol annullato a Gabrieli per un fuorigioco millimetrico.

Fa il proprio dovere invece il Lme, che al Beltrame di Mortegliano supera 3-2 il Fontanafredda e aggancia così il Nuovo Pordenone in cima alla classifica. Successo pesante anche in chiave salvezza, perché la sconfitta costringerà i rossoneri a disputare il play-out contro il Rive Flaibano.

La squadra di Barbieri indirizza la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Lirussi e Bolgan. Nella ripresa il Fontanafredda reagisce e al 60’ Scappin accorcia le distanze, ma al 71’ è ancora Lirussi, con la doppietta personale, a ristabilire il doppio vantaggio. Nel recupero Manzato rende meno amaro il passivo firmando il definitivo 3-2, senza però evitare la sconfitta ai suoi.