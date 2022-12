PAFF!, apre mostra Le incredibili avventure di Luca in Fvg

PORDENONE – Approda al PAFF! di Pordenone la mostra Le incredibili avventure di Luca in Friuli Venezia Giulia, esposizione delle tavole realizzate da Valentina Angelone tratte dall’albo illustrato prodotto nell’ambito di “Turismo a fumetti”, progetto di PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il Bando Turismo 2020. Appuntamento per l’apertura della mostra venerdì 16 dicembre alle 18.30.

Dopo la felice prova del primo volume ambientato ad Aquileia, un nuovo viaggio alla scoperta della nostra straordinaria regione porta il piccolo protagonista, Luca, a Polcenigo e nei suoi dintorni, tra cui il parco di San Floriano, il sito Unesco del Palù di Livenza, la sorgente del fiume Livenza, il Santuario della Santissima e le bellezze del borgo con il castello, le chiese e i mulini.

L’esposizione, che la scorsa estate è stata allestita negli spazi de La Loggia di Polcenigo, arriva alla casa madre del PAFF! – la villa di Parco Galvani a Pordenone – con 15 illustrazioni.

Le iniziative al Palazzo Arti Fumetto Friuli proseguono per tutto il fine settimana: sabato 17 dicembre si susseguono le visite guidate alla mostra di Tony Wolf, alle 15.30, e all’esposizione The Spirit of Will Eisner, alle 16.

Domenica 18 dicembre, nuova opportunità con la visita guidata a Will Eisner alle 16 e alle 16.30, iniziativa speciale gratuita per i bambini e le famiglie con “Crea la tua visita”, a cura di Mara Prizzon di Eupolis Studio Associato.

Da non perdere, inoltre, la mostra “Nel segno di Tex”, selezione di tavole originali dedicata all’iconico cowboy disegnate dal fumettista Emanuele Barison.

Per maggiori informazioni

PAFF!

Palazzo Arti Fumetto Friuli

V.le Dante, 33

33170 Pordenone

0434/392941

www.paff.it