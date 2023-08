Palazzo Crimini inagibile a causa di un incendio

PORDENONE – Da oggi, venerdì 4 agosto, palazzo Crimini in piazzetta Calderari, dove hanno sede gli uffici dei Servizi Sociali, è inagibile a causa di un incendio sviluppatosi in mattinata.

«Per fortuna l’entità dei danni non è così rilevante come poteva sembrare in un primo momento – affermano gli assessori Cucci e Cairoli – grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco.

La filiera dell’emergenza si è attivata immediatamente, lo stabile è stato messo in sicurezza e sono state attivate tutte le procedure ambientali del caso. Un ringraziamento particolare va al geometra comunale Galasso, che ha immediatamente recepito l’allarme, e a tutti i dirigenti dei Servizi Sociali, dell’Ambiente e del Patrimonio, che si sono prontamente attivati per gestire l’importante emergenza. Non si rilevano danni alla struttura, né agli arredi, ma ovviamente i locali sono inagibili a causa del fumo che si è sprigionato».

Sono in corso tutte le operazioni per ripristinare velocemente gli uffici, in particolare quelli aperti al pubblico, per limitare al minimo i disagi e per garantire la continuità del servizio per l’utenza.

A partire da lunedì 7 agosto verranno date comunicazioni più specifiche in relazione al nuovo assetto organizzativo dei Servizi Sociali.